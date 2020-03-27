KKTC’de 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar, sokağa çıkma kararının bugün uygulamaya başlandığını söyledi.
Başbakan Tatar, "Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz'da 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararı, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir" dedi.
KKTC'de 32 koronavirüs vakası bulunuyor.
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