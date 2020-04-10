1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan terörist yakalandı!
Muş'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerince durdurulan araçtaki teröristlerle çıkan çatışmada, turuncu kategorideki Mahmut Okay yaralı ele geçirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu(YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirildi.
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