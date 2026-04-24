Süleyman Soylu'nun 'Gülistan Doku' sözleri Meclis tutanaklarında: 'Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddialar asılsız'

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’de Tunceli'de kaybolmasının ardından yıllarca ilerlemeyen soruşturma, son dönemde yeniden hareketlendi.

Türkiye'nin gündemindeki dosyanın Meclis’e yansıyan geçmişi de tartışma konusu oldu.

Evrensel’den Zeynep Algedik’in haberine göre TBMM tutanaklarında yapılan tarama, bazı bakan ve milletvekillerinin sürece yaklaşımını gözler önüne serdi.

Gülistan Doku dosyası, HDP, CHP, TİP ve EMEP milletvekilleri tarafından 78 kez Genel Kurul’da, 16 kez komisyonlarda olmak üzere toplam 94 kez gündeme getirildi.

32 SORU ÖNERGESİ HİÇ YANITLANMADI

Muhalefet milletvekilleri tarafından dönemin Adalet Bakanları Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül'e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verilen 32 soru önergesi ise hiç yanıtlanmadı.

Yalnızca Süleyman Soylu'ya iletilen bir soru önergesi yanıtlanırken Soylu'nun buradaki cevabı "Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır" oldu.

SOYLU: "PKK, HDP SİYASALLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI"

Haberde aktarılana göre, kadına yönelik şiddet olaylarını incelemek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun 2021 yılındaki toplantılarında dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu konuda tüm soruşturmalarımızı ortaya koyduk, bu konudaki tüm işler gerçekleştirildi ve biz bir cinayete rastlayamadık” dedi.

Soylu, 27 Mayıs 2021 tarihli Komisyon toplantısında ise şöyle konuştu:

“Gülistan Doku meselesinde bana bir soru sorulursa veya burada bize sorulursa, biz haksızlıkla karşılaşmış oluruz. (…) Yani bu konu bizim takibimizde bir iş de onun için arkadaşlar, bu konuyu PKK, HDP siyasallaştırmaya çalıştı. Bu siyaset meselesi değildir.”

SOYLU: "VALİ HAKKINDAKİ İDDİALAR ASILSIZ"

Soylu’nun CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu’nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta ise şu ifadeler yer aldı:

“Gülistan Doku’nun en son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bulunan Sarı Saltuk Viyadüğü (Dinar Köprüsü) üzerinde görüldüğü, görgü tanıklarının beyanı ve araç kamerası görüntüsü ile tespit edilmiştir. Telefon sinyalinin köprü üzerinde kesildiğinin tespit edilmesi üzerine (…) Ayrıca bu süreçte Tunceli’de Gülistan Doku’nun ailesi ile tarafımca görüşülmüş, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca olayın adli soruşturmasının beraber takip edildiği ve Vali Tuncay Sonel hakkındaki iddiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır.”

"HER AŞK İNTİHARINI BURADA MI KONUŞACAĞIZ!"

Meclis’te yapılan tartışmalarda iktidar milletvekillerinin kullandığı ifadeler de dikkat çekti.

1 Temmuz 2020’de HDP’li vekillerin konuyu gündeme getirmesi üzerine AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, “Yeter artık. Her aşk intiharını burada mı konuşacağız? Her intihar, her aşk intiharı bu yerin gündemi değildir” dedi.

Aynı oturumda AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise, “Katillerin kolluk güçleri tarafından korunduğunu iddia etmek… bakınız cinayete ortak olmaktır; bunun kabulü mümkün değil, bunu kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı.

23 Şubat 2022’deki Genel Kurul görüşmelerinde ise AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, “HDP’nin yeni bir provokasyonu mu bu? Aylardır yoklar da niye şimdi, niye bugün?” dedi.

Aynı oturumda Oya Eronat, “Belki de siz yaptırdınız. Dağa götürmüş olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Van Milletvekili Gülaçar ise “Zaynal Abakarov isimli şahıs iddia edildiği şekliyle –bakın, vallahi istismar ediyorsunuz– bu adam soruşturuluyor, telefonlarına ulaşılıyor. Telefonlardaki imaj alma ve inceleme işlemlerinin yapılmasından sonra sadece mesajlaştığı, olayın vuku bulmasıyla alakalı bir bilginin olmadığı sonucuna varılmıştır” dedi.