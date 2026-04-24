Kayyım yönetimindeki Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: Eski AKP'li belediye başkanı Şeref Albayrak dahil 49 gözaltı!

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Halfeti Belediyesine yönelik Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şafak operasyonu düzenlendi.

"İHALELERDE YOLSUZLUK" İDDİASI

Kayyım dönemi ile 2019 yılındaki yerel seçimlerden 2024'e kadar devam eden yönetim döneminde ihalelerde yolsuzluklar yapıldığı iddia edildi.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI ŞEREF ALBAYRAK DA ARALARINDA

Soruşturma kapsamında, eski AKP'li belediye başkanı Şeref Albayrak’ın yanı sıra belediye encümen üyeleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin de aralarında bulunduğu toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet'e götürüldü.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden operasyona ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Halfeti Belediyesi’nde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde, 28’i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir."

ALBAYRAK, ESKİ HALFETİ 'KAYYIM'I

2016 yılında Halfeti Kaymakamı olan Şeref Albayrak, aynı yıl Halfeti Belediye Başkanı Mustafa Bayram'ın tutuklanmasının ardından belediye başkanlığına kayyım olarak atanmıştı.

2019 seçimlerinde AKP'nin adayı olan Albayrak, seçimleri yüzde 54.9 oyla kazanmıştı.

31 Mart 2024 seçimlerinde de AKP'den aday olan Albayrak, DEM Parti'nin adayı Mehmet Karayılan karşısında yarışı kaybetmişti.