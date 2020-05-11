10 kişiden 7'si internete 'beni sil' dedi

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 11:34

Kaspersky’nin yaptığı son araştırma, dünya genelinde internet kullanıcılarının kişisel bilgilerini korumak ve kontrol etmek için daha fazla çaba harcamaya başladığını ortaya koydu.

Dijital gizliliği korumak: Kişisel güvenliği bir üst düzeye çıkarmak başlıklı raporda, kullanıcıların kendi kişisel verilerinin internette nerede bulunabileceğine daha fazla dikkat ettiği belirlendi. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 69’u, web sitelerindeki veya sosyal medyadaki özel bilgilerini sildirmeye çalıştığını dile getirdi. Ancak, yüzde 44’lük bir kesim bunun nasıl yapılacağını bilmiyor.

Araştırmada elde edilen bulgular internet ortamında yer alan kişisel verilerimizin ve girdiğimiz etkileşimlerin gizliliğini korumanın teknolojiden yararlanmaya devam etmek için ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 23 ülkede tüketiciler arasında yapılan anketin sonuçlarının yer aldığı raporda, çevrim içi gizlilik konusunda bakış açıları ve insanların özel bilgilerini başkalarına kaptırmamak için aldığı önlemler incelendi.

HERKESE AÇIK HALE GELDİ

Alınan sonuçlarda, tüketicilerin yalnızca kendi özel bilgileri değil sevdiklerinin bilgileri için de endişelendiği belirlendi. Örneğin, Türkiye’de tüketicilerin yüzde 12’si ailelerine ait kişisel verilerin veya bilgilerin izinsiz bir şekilde herkese açık hale geldiğini iddia etti.

Bu tür durumlar tüketicileri, kişisel verilerinin nasıl ve nerede saklandığı konusunda daha bilinçli davranmaya yöneltiyor. Böylece başkalarının izinsiz bir şekilde bu verilere erişmesini engellemek istiyorlar. Türkiye’de kullanıcıların önemli bir kısmı internette dolaşırken bilgilerini siber suçlulardan (yüzde 45), ziyaret ettikleri web sitelerinden (yüzde 42) ve aynı cihazı kullanan diğer kişilerden (yüzde 40) gizlemek için ek önlemler alıyor. Ayrıca, bazı kullanıcılar kişisel bilgilerini cihazlarında saklama konusuna da temkinli yaklaşıyor. Örneğin, Türkiye’de kullanıcıların yüzde 14’ü mobil cihazlarındaki uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin durumundan endişe duyuyor.

Kişisel bilgileri paylaşmanın getirdiği risklerin bilincinde olan bu kişiler verilerinin nerede olduğunu kontrol edemediklerini hissediyor. Bu nedenle bu verilerin başkaları tarafından izinsiz kullanılmasını istemiyorlar.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, “Dijital izinizi kontrol altında tutmanın birçok yolu var. Bunlardan biri, kişisel verilerinizi kimle paylaştığınıza dikkat etmek ve bu verilerin nasıl kullanıldığını anlamak. internete aktarılan her şey, siz onu korumak için özel bir önlem almadığınız takdirde çok sayıda kişinin uzun süre erişebileceği bir şekilde kalıyor. Kişisel verileri internet ortamında güvenle tutmanın yollarını öğrenmek ve verilerinizin nerede saklanacağını kontrol etmek, daha olumlu bir kullanıcı deneyimi yaşamanız ve kişisel itibarınızı artırarak fırsatlara açık olmanız için önemli bir adım” dedi.

HESAPLARINIZIN LİSTESİNİ TUTUN

Tüketiciler verilerini daha iyi ve etkili bir şekilde koruyabilmek için yönlendirmelere ihtiyaç duyuyor. Buradan hareketle, Avrupa Konseyi Bilgi Toplumu Departmanı Başkanı Patrick Penninckx şunları söyledi:

“Kaspersky’nin her yıl düzenlediği ‘Global Gizlilik Araştırması’, internet kullanıcılarının gizlilik ve kişisel veri koruması hakları konusunda ne kadar bilinçli olduklarını ve genel bakış açılarını anlamamız için çok yararlı sonuçlar ortaya koyuyor. 108+ Sözleşmesi, veri güvenliğinin etkilerini daha yaygın ve anlamlı şekilde değerlendirmeyi, güvenli tasarım prensiplerinin uygulanmasını ve veri güvenliği gereksinimlerinde daha proaktif bir yaklaşım sergilenmesini tavsiye ediyor.

İnternetteki kişisel bilgilerinizin korunduğundan emin olmak istiyorsanız, çevrim içi hesaplarınızın bir listesini tutun. Böylece hangi hizmetlerin ve web sitelerinin kişisel bilgilerinizi sakladığını daha iyi anlayabilirsiniz.



