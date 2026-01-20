Şara’nın danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Al Arabiya'ya yaptığı açıklamada, görüşmenin 'iyi geçmediğini' ve 'beklentilerin altında kaldığını' söyledi.

Zeydan, ülkenin tamamında devlet otoritesinin tesis edilmesi gerektiği konusunda 'uluslararası bir mutabakat' bulunduğunu da vurguladı.

SDG'DEN 'IŞİD' TEHDİDİ

Zeydan, 'SDG’nin Suriye devletini IŞİD hapishaneleri üzerinden şantajla baskı altına aldığını' öne sürerek, SDG kontrolündeki cezaevlerinden bazı IŞİD mensuplarının kaçtığını iddia etti.

Ayrıca SDG içinde bölünmeler yaşandığını savunan Zeydan, “Mazlum Abdi’nin Suriye devletiyle imzaladığı hiçbir şey, milis zihniyetinin hâkim olması nedeniyle, SDG içindeki ‘Kandil kanadını’ ikna etmiyor” dedi.

Zeydan, son yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, devletin Kürtlerin haklarını koruma taahhüdünü ortaya koyduğunu ileri sürerken, SDG’nin “Kürtleri de baskı altında tuttuğunu” iddia etti.

RAKKA VE DEYRİZOR'DA SON DURUM

Bu açıklamalar, Şam yönetimine bağlı silahlı unsurların Rakka ve Deyrizor yönünde ilerlediklerini duyurmasının ardından geldi.

Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir haritada, söz konusu iki vilayetin tamamen kontrol altına alındığı gösterildi. Buna karşın ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinin doğu kesimlerinin hâlâ SDG kontrolünde olduğu aktarıldı.

Suriye ordusu ise birliklerinin, Kürt azınlığın kalesi olarak görülen Haseke kentinin çevresine ulaştığını bildirdi.

"SINIRI GEÇİN" ÇAĞRISI

Gelişmeler, geçen pazar günü Ahmed Şara ve Mazlum Abdi imzasıyla duyurulan anlaşmanın ardından yaşandı. Anlaşma; ateşkes ilan edilmesini ve 'Kürt özerk yönetimi' olarak anılan yapının Deyrizor ve Rakka’yı “idari ve askeri olarak derhal ve tamamen hükümete devretmesini” öngörüyordu.

Ancak taraflar, anlaşmanın ihlal edildiği gerekçesiyle karşılıklı suçlamalarda bulundu.

SDG, dün gece 'genel seferberlik' ilan ederek Suriye içindeki ve dışındaki genç kadın ve erkeklere “sınırları geçip direnişe destek verme” çağrısında bulundu.