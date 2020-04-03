10 yıllık kadın emeğini yıktılar

03 Nisan 2020 Cuma, 09:24

Babakale köyünde yaşayan köylü kadınlar, kadınlara destek olmak için 2009 yılında birleşerek dernek kurdu. Köy muhtarı olan Aziz Erkan kadınlara destek olmak için daha önce liman şantiye olarak kullanılmış, harabe durumunda olan köy tüzelkişiliğine binayı 20 yıllığına kiraya verdi. Şükran Erkan başkanlığındaki dernek üyeleri, harabe binayı kendi imkânları ile onardı ve iktisadi işletme bünyesinde aile çay bahçesi açtı. Her yaştan dernek üyesi köylü kadınlar, köye gelen yerli ve yabancı turistlere yöresel yiyecek ve içecekleri satarak para kazanmaya başladı.

İşletme yanında sosyal faaliyetler yapan dernek üyeleri, sağlık konusunda bilgilendirici toplantılar yaptı. Ev pansiyonculuğu kursu açarak,sertifika verdi. Dernekten elde edilen gelirlerle kadınlara yurtiçi ve yurtdışıturlar düzenlendi. Dernek yıllarca onlarca kadının evlerinde ürettiği ürünleri satarak ekonomik destek sağladı.

Kadınların yönettiği dernek tıkır tıkır işlerken, yeni seçilen muhtar 2015 yılında Ayvacık Kaymakamlığı’na dilekçe vererek, binanın ruhsatsız olduğunu belirtip kadınları şikâyet ederek lokalin boşaltılmasını istedi. Muhtarın dilekçesi ardından kaymakamlık binanın boşaltılması için tebligat gönderdi. Dernek üyesi kadınlar tebligata itiraz etti ve idare mahkemesinde dava açtı. Dava devam ederken muhtar Bekir Vargün, Çanakkale İl Özel İdaresi en cümenliğine başvurarak yıkımkararı çıkardı. Dernek de bu kararın iptali için dava açarken, muhtar yıkım kararı ile derneğin elektriğini ve suyunu kestirdi. Kadınlar dernek binalarını aylarca yıktırmamak için direnirken geçen hafta Çanakkale Özel İdaresi ve muhtarlık önceden aldıkları yıkım kararını uyguladı. 3 Nisan’da yapılacak keşfi beklemeyen Özel İdare’nin görevlendirdiği ekipler jandarma eşliğinde eşyaları dışarı çıkardıktan sonra kepçelerle binayı yıktı. Dernek üyesi birçok kadın binanın yıkılmasına engel olmaya çalıştı ancak jandarmanın engeliyle karşılaştı.

EMEĞİMİZİ YIKTILAR

Yıkıma tepki gösteren dernek başkanı Sükran Erkan, “Kadınları güçlendirmek ve bölgemizi canlandırmak için bir araya geldik ve harabe binayı yeniden canlandırdık.Kadınlar çalışarak kendi paralarını kazandı.İlk defa kendi kazandıkları para ile gezilere gitti.Ancak, kadınların güçlenmesi ve başarısı birilerini rahatsız etti. 10 yıldır bizle uğraştılar. Derneğin kurulmasını 3-5 kişi hazmedemedi.Kadınların güçlü olmasını istemediler.Kadınlarla yıllarca direndik, mücadele verdik, amamaalesefmahkeme kararına rağmen hukuksuz birşekilde yıktılar. İl Özel İdaresi vemuhtar bir oldu, keşif yapılmasını dahi beklemedi” dedi.

Mücadelelerine devam edeceklerini belirten Erkan, “90’a yakın kadın üyemizle pes etmeyeceğiz. Bizim başarı hikâyemiz kadınlara örnek oldu. Hukuk mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.

