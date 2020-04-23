100 yıllar yaşa 23 Nisan

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Milli Mücadele’nin kontrol merkezi ve ulusal egemenliğin simgesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yılı kutlamaları koronavirüs salgınına karşın yine coşkuyla kutlanacak.

MECLİS’TE ÖZEL OTURUM

TBMM Genel Kurulu 14.00’te özel gündemle toplanacak. TBMM’de temsil edilen siyasi parti temsilcileri konuşma yapacak. Oturuma CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve seyirci olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılması beklenirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan katılmayacak.

Gün, 21.00’de TBMM Tören Alanı’nda düzenlenecek havai fişek, ışık ve lazer gösterisi ile sona erecek. TBMM Başkanı Şentop, ayrıca bugün 21.00’de yurttaşları balkonlarından, pencerelerinden İstiklal Marşı’nı söylemeye davet etti. Öte yandan Şentop, özel oturuma Erdoğan’ın katılmaması yönünde tavsiye verdiği iddialarına ilişkin “Gelmeyin demedim. Sadece sağlıkla ilgili tedbirleri dikkate alarak görüşümü ifade ettim. Kendi takdirleridir” dedi.

ÖNCE ATA’NIN HUZURUNA ÇIKILACAK

Bugün başkentte düzenlenecek törenler saat 09.00’da Anıtkabir’de başlayacak. Ajanslar, devlet ve TBMM Televizyonu’na açık olarak gerçekleştirilecek törende çelenk bırakma, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı olacak.

Ardından Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anma töreni 10.00’da düzenlenecek. Burada, 100 yıl önce TBMM’nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop vekili Şerif Bey’in yaptığı konuşmanın seslendirilmesi yapılacak. Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşma yapacak ve TBMM’nin açılışında göndere çekilen Türk Bayrağı’nın restorasyon sonrası sergiye konulması gerçekleştirilecek.

KILIÇDAROĞLU: MECLİS PRANGALARINI KIRACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, 15 Temmuz darbe girişiminde bir kez daha gazilik unvanına sahip olmuştur. TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligâhı olmaya devam edecektir. Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, Meclis’in görevinin, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini geliştirmek olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu “Bugün yetkileri törpülenen, işlevsiz hale getirilmek istenen TBMM, yurdumuza vurulmak istenen prangayı 100 yıl önce kırdığı gibi kıracak, 29 Ekim 2023 kutlayacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılında yeniden demokrasinin timsali olacaktır. Yaşanan salgın hastalık nedeniyle evlerimizde karşılayacağımız 23 Nisan, yüreklerimizde kutlanmaktadır. İnanıyorum ki bu salgın günleri geçer geçmez coşkumuz yüreklerimizden sokaklara taşacak; Cumhuriyetimizin bugünkü mirasçıları, onu hak ettiği şekilde demokrasiyle taçlandıracaktır” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de mesajında, “Gazi Meclisimiz, bazı dönemlerde darbeler alsa da aziz milletimizin iradesinin tecelligâhı olarak demokrasimizin kalelerinden biri olmaya devam edecektir. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç olamaz” dedi.