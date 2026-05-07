Burcu Köksal’ın sessizliği CHP’lileri sokağa döktü: ‘Yapma Başkan!’

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar kent siyasetinde gerilimi yükseltti. İddiaların ardından CHP İl Başkanlığı önünde çok sayıda partili toplandı.

Başkan Köksal’ın henüz kamuoyuna yönelik bir açıklama yapmaması tepkilerin büyümesine neden olurken toplanan kalabalık, ellerinde “Başkan yapma” dövizleri taşıdı.

Belediye binası önüne taşınan eylemde, “Halkın oyuyla geldin, halkın partisinde kal”, “O koltuk senin değil, milletin” dövizleri de dikkat çekti. Bina önündeki bekleyiş sürüyor.

AKP’YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kulis bilgilere göre, Köksal’ın çarşamba günü yapılacak AKP Grup Toplantısı’na katılarak rozet takabileceği öne sürülmüştü.