119 yurttaş daha yaşamını yitirdi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 119 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan 4 bin 611 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 119 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 4 bin 611 yeni vaka olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 2 bin 259'a yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 95 bin 591'e yükseldi.
'REHAVETE KAPILMA'
Bakan Koca, ''Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon'' ifadelerini kullandı.
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