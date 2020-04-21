119 yurttaş daha yaşamını yitirdi!

21 Nisan 2020 Salı, 19:08

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 119 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 4 bin 611 yeni vaka olduğunu açıkladı. Toplam ölü sayısı 2 bin 259'a yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 95 bin 591'e yükseldi.

'REHAVETE KAPILMA'

Bakan Koca, ''Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon'' ifadelerini kullandı.