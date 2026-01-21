Nobel ödüllü ekonomistten korkutan yapay zekâ öngörüsü: ‘İşte o zaman çöküş gerçekleşecek’

Brown Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve 2025 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Peter Howitt, yapay zekâ hisselerinde son dönemde görülen hızlı artışların “rasyonel bir balon” olarak nitelendirilebileceğini söyledi.

Howitt, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Davos’ta düzenlenen 56’ncı Yıllık Toplantıları kapsamında Avrupa ekonomisi ve yapay zekâ teknolojilerine ilişkin soruları yanıtladı.

DOT-COM BALONU BENZETMESİ

Yapay zekâ hisselerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Howitt, geçmişte yaşanan Dot-com balonuna işaret ederek, “2000 yılındaki Dot-com balonu döneminde Amazon ne hale geldiyse, bu sürecin sonunda o hale gelecek bazı şirketler olacaktır. Kazananların kim olacağı biraz netleştiğinde, diğer firmaların değerleri düşmeye başlayacak ve işte o zaman çöküş gerçekleşecek” dedi.

Peter Howitt, yapay zekâ hisselerindeki hızlı yükselişe yönelik “balon” tanımını açıklarken, 1990’ların sonunda internet ve teknoloji şirketlerine duyulan aşırı iyimserlik nedeniyle hisse fiyatlarının hızla arttığını ve 2000–2001 yıllarında sert bir çöküş yaşandığını hatırlattı. Bu sürecin ekonomi literatüründe “Dot-com balonu” olarak adlandırıldığını belirtti.

“ÇÖKÜŞ YAŞANACAK”

Howitt, yapay zekâ hisselerinde yaşanan yükselişlere ilişkin değerlendirmelerini şu sözlerle dile getirdi:

Buna rasyonel bir balon diyebiliriz. Orada temel bir dayanak var. 2000'deki Dot-com balonu döneminde Amazon ne hale geldiyse, bu sürecin sonunda o hale gelecek bazı şirketler olacaktır. (Şirket) O dönemde kar etmiyordu ve bu kadar yüksek değerlenmesi saçma geliyordu ama meğer gerçek değerinin çok altındaymış. Dot-com balonu sırasında yatırım yapanlar bir servet kazandı. Yapay zekâyla ilgili bu süreçten de bu şekilde ortaya çıkacak bazı şirketler olacaktır ama bir sarsıntı dönemindeyiz. Bu konuda yarışan çok sayıda şirket var. Kazananlar olacak, kaybedenler olacak. Bir noktada kazananların kim olacağı biraz netleştiğinde, diğer firmaların değerleri düşmeye başlayacak ve işte o zaman çöküş gerçekleşecek.

NOBEL ÖDÜLÜNE GİDEN ÇALIŞMA

Peter Howitt, Fransız ekonomist Philippe Aghion ile birlikte yürüttüğü “yaratıcı yıkım yoluyla sürdürülebilir büyüme teorisi”ne ilişkin çalışmaları nedeniyle 2025 Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüştü.