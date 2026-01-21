Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı!

21.01.2026 13:34:00
Son dakika haberi... Acun Ilıcalı'nın en yakın arkadaşlarından olan, Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "uyuşturucu soruşturması" kapsamında yakalama kararı verildiği öğrenildi.

TV programcısı, Acun Ilıcalı’nın arkadaşı ve Acun Medya Koordinatörü Esat Yontunç hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurt dışında olduğu tespit edilen Acun Medya Genel Koordinatörü Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SURVIVOR'IN ÇEKİMLERİ İÇİN DOMİNİK'TE

Yontunç’un Survivor adlı programın çekimleri için Dominik’te bulunduğu biliniyor.

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI

Acun Ilıcalı ile Esat Yontunç’un birbirlerinin çocukluk arkadaşı olduğu biliniyor.

1990 yılında Ilıcalı’nın anne ve babasının bir trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, Ilıcalı’nın yaklaşık bir yıl boyunca Yontunç’un evinde kaldığı biliniyor.

