12 Haziran’a tepki

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, TFF’nin ligleri 12 Haziran’da başlatma kararına tepki gösterdi. Hamamcıoğlu, “Liglerin 12 Haziran’da başlamasının getirebileceği olumsuz sonuçların sorumlusu kim? Bunun belli olması lazım. Bu işin önce takip edilebilir bir sorumlusunun çıkması lazım. Çok başarıyla bu işi sürdüren Sağlık Bakanlığı’nın Bilim Kurulu var, onlardan oynanabileceği konusunda bir yeşil ışık gelmedi. Federasyon böyle bir sorumluluğun altına girebiliyorsa, bunu açık olarak beyan etmeli” dedi. Hamamcıoğlu, Süper Lig’in tamamlanması konusunda farklı senaryoların konuşulduğunu anlatarak, “Fikirlerine çok değer verdiğim kulüp üyelerimiz, dostlarımızla konuştuğumda belki ilk 4 sırada yer alan takımlar arasında bir play-off yapmak olabilir. Çünkü puan sıralamasına bakınca şampiyon olma olasılığı olan 4 kulüp var. Bunlar arasında play-off yapılabilir. 12 Haziran’da değil de daha ileriki bir tarihte olabilir. Düşme kalksın ve seneye de lig 20 takımla oynansın” dedi.

Yönetim: Bizi bağlamaz

Eşref Hamamcıoğlu’nun bu görüşlerinin ardından Sarı-Kırmızılı kulüpten, “Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumluluğundaki konular hakkında kulübümüzü temsilen sadece G.Saray Başkanı ve bu konuda yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir. Bunların dışında yapılan açıklama ve görüşler kişilerin şahsi görüşleri olup, kulübümüzü bağlamaz” açıklaması yayınlandı.