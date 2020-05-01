120 bin fide üreticiyle buluştu

01 Mayıs 2020 Cuma, 08:23

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi, Covid-19 virüsünün tarımsal üretimi azaltma riskini minimize etmek ve üretimin artmasını sağlamak adına Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Üretimde Covid ile Mücadele Eylem Planı hazırladı. Plan doğrultusunda çiftçilere ilk etapta verilecek 120 bin adetfide dağıtımı başladı.Satılamayan ürünleri, Merkezefendi Belediyesi sosyal yardım yapmak amacıyla kendi alarak dar gelirli ailelere ulaştıracak.

Dağıtımlar belirlenen 9 pilot bölgede tamamlanırken ZiraatOdası’na kayıtlı sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan üreticiler için devam ediyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yaşanan virüs salgını ile birlikte gıda ihtiyacında, üretimde bir sıkıntı olmaması için 120 bin fideyi üreticiye veriyoruz. İlçemizde ekilmeyen, dikilmeyen, üretilmeyen hiçbir yer kalmasın istiyoruz. Bütün tarlalar, bütün bağlar, bütün bahçeler üretimle dolacak” diye konuştu.