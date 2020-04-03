1.5 milyonluk korona desteği
Koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında işleri azalan esnafın mağduriyetineKonak Belediyesi kayıtsız kalmadı.
Salgın tedbirleri sonrası işleri azalan ve işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaftan mart, nisan ve mayıs aylarında işgaliye bedelitahakkuk edilmeyecek. 3 aylık işgaliye bedelini peşin ödeyen esnaf için ise ödedikleri kısım daha sonraki aylara sayılacak.
Mülkiyeti Konak belediyesinde bulunan, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarının bulunduğu binalardan ise yıl sonuna dek kira alınmayacak. Belediyenin esnafa yapacağı işgaliye desteğinin 3 aylık rakamsal büyüklüğü 1.5 milyon TL’yi bulacak.Başkan AbdülBatur, belediyenin yetki ve sorumluluk alanında faaliyet gösteren 1248 esnaftan mart, nisan ve mayıs aylarının işgaliye bedellerinin alınmayacağını açıkladı.Aynı zamanda Tepecik’teAlmanKulesi olarak bilinen bölgede belediyeye ait 44 evde yaşayan Roman vatandaşlardan cda üç ay kira alınmayacak.
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