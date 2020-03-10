15 Temmuz gazisine başkan eziyeti

10 Mart 2020 Salı, 06:00

2010 yılından bu yana uluslararası turnuvalardaki başarılarıyla Türk bayrağını gururla dalgalandıran milli wushucu Yasin Yavaş, Abdurrahman Akyüz’ün kural tanımaz uygulamalarını Cumhuriyet’e anlattı. 2019 Antalya Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası’nda 60 kg’de sanda kategorisinde Türkiye şampiyonu olmasına karşın, dünya şampiyonasına götürülmediğini söyleyen Yavaş, “2020 yılında da 5 maç kazanmama karşın yine aynı şekilde kadroya alınmadım. Kolumda ve göğsümde dövme olduğu için Abdurrahman Akyüz beni takımda istemedi. Maçlara ancak dövmemi kapatmak şartıyla çıkmama izin veriyordu. Birçok kez benimle ilgili arkadaşlarıma, ‘Koluna flaster sarsın, dövmesini görmek istemiyorum. Bunun kıldığı namazlar da kabul olmaz’ şeklinde hakarete varan söylemlerde bulundu. 2015’te Sakarya’da 5 ay boyunca milli takım kampında çok ağır şartlar altında konakladık. Hakkımız olan harcırahı istedik diye bazı arkadaşlarımla birlikte 1.5 ay boyunca tuvalet ve duşlarla iç içe olan soyunma odasında kalmaya zorlandık. Namazlarda yoklama alınıyor, geç kalan ve gelmeyenler kamptan gönderilmekle tehdit ediliyordu. Akyüz, şortla maça çıkmamızı yasakladı ve maçlarda erkekler dahil olmak üzere uzun tayt giyme zorunluluğu getirdi” deyip skandalı gözler önüne serdi.

‘BU ÜLKENİN ÖZ EVLADIYIM’

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı koyarken yaralanan ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gazi madalyası alan şampiyon sporcu, “Esenler’de 15 Temmuz gecesi tankın üzerinde darbecilere müdahale ederken yanımdaki iki kişi vuruldu. Elim, omzum ve kaval kemiğim kırıldı. Artık dövüşemezsin dediler. 1 yıl tedavi oldum ve bu spora geri döndüm. Ülkem ve bayrağım adına maçlara çıkıp yarışan ama hakkını alamayan bu ülkenin öz evladıyım” dedi. Cumhuriyet Başsavcılığı’na Akyüz ile ilgili suç duyurusunda bulunan Yasin Yavaş, yeniden milli takımda mücadele etmek istediğini söyledi.

İŞTE SKANDALLAR



- Federasyonun 17 Aralık 2009 tarihinde İstanbul İl Temsilciliği seçimlerini Oktay Avcı kazandı. Abdurrahman Akyüz, yetki il valiliğine ait olmasına karşın Ömer Faruk Elçi’yi hukuksuz olarak başkanlığa atadı.

- Wushu Milli takımlar teknik direktörlüğü yapan Akif İnci’nin aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İstanbul bölgesinde 2 yıldır kadrolu maaş almakta olduğu, sahte lise diploması beyan ederek sahtecilik yaptığı üzerine suç duyurusunda bulunuldu.

- Antalya’da yapılan Türkiye Wushu Şampiyonası’nda 17 kulüp ile 67 sporcunun lisansları olduğu halde müsabakalara alınmadıkları iddia edildi.

- Abdurrahman Akyüz’ün kızı Elif’e dünya şampiyonu olması için hakemlere 7 adet Rolex saat ve 14 bin dolar para vermekle suçlandığı iddiası üzerine Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu soruşturma başlattı. Abdurrahman Akyüz’ün saatleri alması için talimat verdiği A.B. de olaya ilişkin “Evet saat alındı ve pazırlığı ben yaptım” dedi.

- Antalya’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında minik sporcuların otel köşelerinde perişan haldeki fotoğraflarının basında yer alması büyük tepki çekti.

- Abdurrahman Akyüz’ün oğlu Necmettin Erbakan Akyüz, Alevi olması sebebiyle milli takıma alınmayan şampiyon wushucu Sadık Pehlivan’ı Aleviliği üzerinden aşağılayarak sosyal medya hesabından dalga geçti.

AKYÜZ’E KİMSE DOKUNAMIYOR!

- Türkiye’nin hiçbir alanda tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile işbirliği yaparak korsan federasyon kuran Abdurrahman Akyüz, Türkiye’nin Avrupa Wushu Federasyonu (EWUF) üyeliğinin askıya alınmasına neden oldu. EWUF’nin korsan oluşumda yer alan ülke federasyonlarına uyarı yazısı göndermesi üzerine, Ermenistan Spor Bakanı federasyon başkanını görevden alarak, ülkesinin yeniden resmi federasyona dahil olmasını sağladı. Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın yakın korumalığını yapan Akyüz’ün, siyasi ilişkileri sayesinde kollandığı, wushu camiasınca bilinmekte. Abdurrahman Akyüz’le ilgili onlarca şikâyet, soruşturma, iddia ve son olarak TBMM’ye verilen soru önergelerine rağmen ne Spor Bakanlığı ne de yetkili diğer kurumlar harekete geçmiyor.