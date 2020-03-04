15'lik yıldız adayı Florya'da
Galatasaray, TFF 2. Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nde forma giyen 15 yaşındaki Efe Kansızı altyapısına transfer etti.
TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.
2017 yılından bu yana Manisa FK altyapısında forma giyen Efe, sarı-kırmızılılara imza attı. Geçen sezon kaptanlığını yaptığı Manisa FK'da U14 kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşayan Efe, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan olan Bölge Karması maçlarına davet edilmişti. Efe Kansız, Manisa Futbol Kulübü'nde U15 Ligi'nde 17 maça çıkıp 4 gol kaydetti.
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