Ahmet Akın AKP iddiasına yanıt verdi: 'Bir tartışmaya nokta koymak istiyorum'

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AKP'ye katılacağı iddia edildi.

Akın, iddialara ilişkin Balıkesir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda konuşma yaptı. Akın iddiaları kesin bir dille reddetti.

Akın, "Bunun farklı noktaları çekilmesini anlayamamakla birlikte şunu söylemek istiyorum. Mensubu olduğum parti CHP'dir. Anlayamadığım, yani bunun olmadığını düşünmeyi anlayamıyorum. Balıkesir'de yaşayan herkes benim ailem. Aile her şeydir. Bu kadar net ifade ediyorum, bunu sürekli tekrarlamanın da gerçekten hiçbir anlamı yok. Bu tartışmaları bitirelim, işimize odaklanalım" dedi.

"SİYASİ TARTIŞMALARA VAKTİM YOK"

Akın, Belediye Meclis Üyelerine şu sözlerle seslendi:

"Benim yapım gereği, inanın, hiç kimseyi incitmeden çalışmalarımı devam ediyorum. Çok dikkat ediyorum. Memlekete hizmet etmek için yürekten çalışan bir kardeşinizim.

Değerli yol arkadaşlarım, AK Parti'yi, CHP, MHP, İYİ Parti grubu hep birlikte Balıkesir için mücadele ediyoruz. Siyasette ayrıştığımız noktalar olabilir ama inanıyorum söz konusu Balıkesir ise hepimiz yol arkadaşıyız, aynı amacı taşıyoruz.

Bir tartışmaya nokta koymak istiyorum. Balıkesirimizin çok geniş bir coğrafyası var. Halkımızın da acil ve öncelikli ihtiyaçları var. Benim ise birilerine cevap vermeye çalışarak kaybedecek vaktim yok. 31 Mart 2024'de hemşehrilerim bana bin 825 günlük kredi verdi. İnanın ben her günümü Balıkesir'in sorunları için uğraşıyorum, çalışıyorum. Böyle yapmaya devam edeceğim.

Genel siyasi tartışmalara da vaktim yok. Olmayan gündemleri konuşmaya hiç vaktim yok. Burada, ben huzurunuzda tüm siyasi partilere teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, bizleri seviyorlar. Bu konuda destek vermek için mücadele de ediyorlar. Bana kim ulaşırsa ulaşsın, kimseye hangi partiye oy verdin diye sormadım.

"MENSUBU OLDUĞUM PARTİ CHP'DİR"

Bunun farklı noktaları çekilmesini anlayamamakla birlikte şunu söylemek istiyorum. Mensubu olduğum parti CHP'dir. Anlayamadığım, yani bunun olmadığını düşünmeyi anlayamıyorum. Balıkesir'de yaşayan herkes benim ailem. Aile her şeydir. Bu kadar net ifade ediyorum, bunu sürekli tekrarlamanın da gerçekten hiçbir anlamı yok. Bu tartışmaları bitirelim, işimize odaklanalım.

İnsan öyle bir arada kalıyor ki söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Ben umre ziyaretindeydim, Allah herkese nasip etsin. Kutsal topraklarda, oradan gidip twit atmak zorunda kalmak beni çok yaraladı. Dedim ki ben ne için oradayım ve neyi yapmak zorunda kalıyorum ama şunu sormak istiyorum: Bu hak mı arkadaşlar?

Burada yapılan bir ayıp var. Bu ayıp dinimize hakarettir. Parti ayrımı yapmadan söylüyorum. İslam bir kişiye ya da bir zümreye ait değildir. Benim umrede olmamı siyasi tartışmalara alet edenlere çok kırgınım. Bu ayıptır, günahtır.

"BU NE DEMEK GERÇEKTEN AKLIM ALMIYOR"

Öyle yorumlar oldu ki: "Başkan umreye gidiyorsa kesin burada bir iş var." Ben ilk defa gitmiyorum. Bu ne demek gerçekten aklım almıyor. İddiayı ortaya atan ben değilim, neden olacak bir şey de yapmadım. Ben neysem oyum. Ben kendimden eminim ama birileri ibadetimi bile siyasetle birleştirecek kadar pervasız davranmasını da içime sindiremiyorum.

Yola çıkarken helallik istemek Türk milletinin geleneğidir. Ben de onu yaptım. Bakanlarımız geliyor, karşılıyorum. Cumhurbaşkanımız geliyor, karşılıyorum. Saygıda kusur etmiyorum ama ilimize geldiğinde Cumhurbaşkanımızı karşılamak en başta devlet terbiyesinin gereğidir. Siyasi partileri ziyaret etmek, onlarla istişare etmek çok güzel bir şey.

"HİZMETTE PARTİZANLIĞI REDDEDİYORUM"

Ben AK Partili, MHP'li arkadaşlarımla istişare ediyorum. Genel Merkezlerine gidiyorum. CHP zaten benim partim. Ben hizmette partizanlığı reddediyorum. Onun için burada Balıkesirimizin sorunlarını çözmek için ziyaretlerime devam edeceğim.

Seçilirken halkımızın her kesiminden destek aldım. Bunu büyük bir gururla söylüyorum. Ben Kuva-yi Milliyeciyim. Zaten Balıkesir Kuva-yi Milliyenin baş şehri. Belediye başkanına da bu yakışır diye söylüyorum. Ben bu ruhu hem kendimde hem de kentimde yaşatmak istiyorum.

Ben CHP'nin mensubuyum, değerli arkadaşlar ancak büyük Balıkesir ailemle ilgilenmek de benim görevim, onun için de çalışmak istiyorum. Nokta. İnanın hiçbirimizin bu dedikodulara ayıracak vakti yok. Biz hizmet için bu koltuklarda oturuyoruz. Şimdi işimize dönelim."