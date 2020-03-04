16 yaşındaki futbolcuya 35 Milyon Avro

04 Mart 2020 Çarşamba, 11:17

Bu sezon Hummels için 30.5 Milyon Avro ödeyen Dortmund'un yeni hedefi, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’da forma giyen Jude Bellingham.

Sport Bild'in haberne göre 16 yaşındaki genç oyuncu için 35 Milyon Avro ödeyecek olan Alman ekibi'nin, 2018'den bu yana oyuncuyu takip ettiği kaydedildi.