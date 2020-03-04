16 yaşındaki futbolcuya 35 Milyon Avro
Dortmund, genç oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor.
Bu sezon Hummels için 30.5 Milyon Avro ödeyen Dortmund'un yeni hedefi, İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’da forma giyen Jude Bellingham.
Sport Bild'in haberne göre 16 yaşındaki genç oyuncu için 35 Milyon Avro ödeyecek olan Alman ekibi'nin, 2018'den bu yana oyuncuyu takip ettiği kaydedildi.
Video Haberler
- Erdoğan’ın Esad sorusu
- Barış Terkoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı
- Gönüllü doktorlar metroda virüslerden korunmayı anlattı
- 'Yan baktın' kavgası can aldı
- Antalya'da kaydedildi, sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
- Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler!
- Yunan askerleri sopayla dövdü, batırmaya çalıştı!
- ABD'de koronavirüs paniği! Uzun kuyruklar oluştu
- Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu