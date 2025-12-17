Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son seçim anketi geldi: Yurttaş yeni yıla ne AKP ne CHP ile giriyor

Son seçim anketi geldi: Yurttaş yeni yıla ne AKP ne CHP ile giriyor

17.12.2025 11:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son seçim anketi geldi: Yurttaş yeni yıla ne AKP ne CHP ile giriyor

Asal Araştırma'nın yayımladığı ankete göre, kararsız seçmenlerin oy oranı yüzde 27,4 oldu. Buna göre kararsız seçmenler, AKP ve CHP seçmenleri başta olmak üzere birçok siyasi partinin seçmenlerini geride bıraktı.

Asal Araştırma, yılın son anketini yayımladı. Aralık ayında bin 895 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu sorulan ankette, birinci sırada 'kararsız/oy kullanmam' seçeneği çıktı.

Kararsız/oy kullanmam seçeneğini seçen seçmenlerin ardından en çok yüzdeye sahip siyasi parti ise CHP oldu.

Image

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

İşte anket sonuçları:

Kararsız/oy kullanmam: Yüzde 27,4

CHP: Yüzde 24,6

AKP: Yüzde 22,8

DEM Parti: Yüzde 6,6

MHP: Yüzde 5,2

İYİ Parti: Yüzde 3,4

Zafer Partisi: Yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3

Anahtar Parti: Yüzde 1,5

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 2,3

Image

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

Anket şirketi ayrıca kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloyu da paylaştı.

CHP yüzde 33,8 ile birinci oldu. CHP'yi şu partiler takip etti:

AKP: Yüzde 31,3

DEM Parti: Yüzde 9,1

MHP: Yüzde 7,2

İYİ Parti: Yüzde 4,8

Zafer Partisi: Yüzde 4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2

Anahtar Parti:Yüzde 2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 3,2

İlgili Konular: #ANKET #Araştırma #Asal araştırma