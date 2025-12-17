Son seçim anketi geldi: Yurttaş yeni yıla ne AKP ne CHP ile giriyor

Asal Araştırma, yılın son anketini yayımladı. Aralık ayında bin 895 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu sorulan ankette, birinci sırada 'kararsız/oy kullanmam' seçeneği çıktı.

Kararsız/oy kullanmam seçeneğini seçen seçmenlerin ardından en çok yüzdeye sahip siyasi parti ise CHP oldu.

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

İşte anket sonuçları:

Kararsız/oy kullanmam: Yüzde 27,4

CHP: Yüzde 24,6

AKP: Yüzde 22,8

DEM Parti: Yüzde 6,6

MHP: Yüzde 5,2

İYİ Parti: Yüzde 3,4

Zafer Partisi: Yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3

Anahtar Parti: Yüzde 1,5

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1

Diğer: Yüzde 2,3

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

Anket şirketi ayrıca kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan tabloyu da paylaştı.

CHP yüzde 33,8 ile birinci oldu. CHP'yi şu partiler takip etti:

AKP: Yüzde 31,3

DEM Parti: Yüzde 9,1

MHP: Yüzde 7,2

İYİ Parti: Yüzde 4,8

Zafer Partisi: Yüzde 4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2

Anahtar Parti:Yüzde 2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 3,2