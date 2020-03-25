'185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etmeye hazırız'
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına tahsis etmeye hazır olduklarını açıkladı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yaptığı yazılı açıklamada, bu zorlu süreçte risk altında olup evine gidemeyen sağlık emekçileri için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
Üniversitelerin tatil olması nedeniyle boş bulunan belediyeye bağlı 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunun ihtiyaç halinde sağlık çalışanları için hizmete hazır olduğunu söyleyen Akpolat, "Tüm sağlık çalışanlarına mücadelelerinden ötürü minnettarız ve sonuna kadar yanlarındayız. Bu sancılı dönemi ortak çabayla atlatıp sağlıklı günlere yeniden kavuşacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Akpolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliğine çağrıda bulundu.
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