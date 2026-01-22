Emekli sözleri tepki çekmişti: Özgür Özel'den AKP'li Özlem Zengin'e jet yanıt

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, TBMM'de en düşük emekli maaşı görüşülürken kullandığı, "Biz emeklileri en fazla düşünen partiyiz. En çok oy aldığımız kitle bu ülkede garibanlar, haklarını bize helal etsinler" sözleri tepki çekti.

Türk Eczacılar Birliği'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının sorusu üzerine AKP Grup Başkanvekili Zengin'e yanıt verdi.

Özel, "Gariban demek, sahipsiz kimse demek. Emeklilere kimse gariban diyemez. Emeklileri onlar sahipsiz bırakmaya çalışsa da Cumhuriyet Halk Partisi, emeklisine sahip çıkıyor ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"CHP AÇIK ARA ÖNDEDİR"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette geçmişte toplumun en yoksul veya eğitim düzeyi en düşük kesimlerinin tercihinin AK Parti olduğu doğruydu. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir eksikliğiydi. Ama 31 Mart seçim sonuçları ve devamında yapılan her anketin kırılımlarında üç çok önemli sonuç var.

Bunlardan biri, Cumhuriyet Halk Partisi düşük gelir seviyesinin partisidir ve açık ara öndedir. Düşük eğitim seviyesinde artık birinci partidir. Emeklilerde birinci partidir ve gençlerin birinci partisidir. Zaten bunların sonucunda diğer bazı başka gruplarda ikinci parti olmakla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin açık ara ve sürekli bütün anketlerde birinci parti çıkmasındaki temel nokta budur. Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Zengin’in ‘kimsesiz, sahipsiz’ diye nitelediği seçmen gruplarının en büyük destekçisi, en büyük sahiplenicisidir. Şimdi bugün bir kez daha bunu test etmek üzere buradayız. Ben birazdan bir cenazeye katılacağım. Gözümüz, kulağımız Meclis’te. Meclis’teki oylamaya da gideceğim.”

"ÖNERİMİZ, 8 BİN LİRALIK FARKIN SEYYANEN VERİLMESİ"

“Malum Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi dün yedinci maddede verdiğimiz önergeyi reddettiler. Nedir yedinci maddedeki önerimiz? Birincisi, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve bunun kanuni güvence altına alınması. Ama yetmez. 20 bin lirayla asgari ücret arasındaki 8 bin liranın üzerindeki farkın seyyanen bütün emeklilere verilmesi. Yani sadece en düşüğü asgari ücret yapmak değil, bugün 28 bin lira yapanı da 36 bin lira yapmayı öneriyoruz. Bununla ilgili kaynak tartışması tükenmiştir. Her şey para bulanların buna para bulamamasının…

Yani kesinleşmiş vergiden vazgeçenlerin emeklinin bu derdinde çözüm bulamamasının izahı yoktur. Peki yedinci madde geçti, gitti. Ne olacak? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu yasanın son oylamasından önce tüm milletvekillerini, tüm muhalefet milletvekillerini, iktidar - muhalefet tüm milletvekillerini mutlaka salona bekliyoruz. Bu noktada yeni çabalarımız olacak, yeni önerilerimiz olacak. Bir kez daha dün reddettikleri maddeye ‘Evet’ oyu vermelerinin iç tüzükte imkanları vardır. Biz bu konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sayın Meclis Başkanvekilinin meseleye yapıcı yaklaşımı, adilane yaklaşımı, elbette mensubu olduğu partinin kararı ayrıdır ama müzakerenin en adil şekilde olmasına gayret gösteriyor. Emekliler açısından bu kadar önemli bir konuda dün Meclis’te sahte pusula kullanılması… Yani emekliye hakkını vermemek için sahte oy kullanıyorlar. Olmayanın yerine oy kullanıyorlar.

Bu konuda Sayın Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın tutumu da çok kıymetlidir. Biz bugünkü oylama tamamlanmadan ve emekliler bütün ümitlerini kaybetmeden önce biz bu 20 bin liraya elbette ‘Hayır’ diyeceğiz ama bütün milletvekillerinin ‘Evet’ diyebileceği bir seyyanen zam ve en düşük emekli maaşının asgari ücrete çıkarılmasıyla ilgili bir çabamız, bir gayretimiz olacak. Son bir kez daha. Dün akşam o emekli aleyhine kalkan eller yastığa başını koyduğunda bir vicdan azabı çektiyse ya da sabahleyin karşılaştığı bir emekliliğin halini görüp de vicdanı sızladıysa telafisi iç tüzükte mümkün. Onun için bugün bir çabamız daha olacak. Tüm emeklilere Meclis’e gösterdikleri yoğun ilgiyi sürdürmeye davet ediyoruz.”

"SANDIĞI GETİRİRLERSE, DEDİKLERİ OLUR"

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Attığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak” sözü hakkında, “Bu konuda atabileceği en doğru adım, seçim sandığını getirmektir. Seçim sandığını getirirse dedikleri olur. Sandığa direnirse bu sorunlar derinleşerek devam eder” dedi.