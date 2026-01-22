Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanyol basınından flaş iddia: 'Arda Güler'in takımdan ayrılmasını istedi'

İspanyol basınından flaş iddia: 'Arda Güler'in takımdan ayrılmasını istedi'

22.01.2026 16:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İspanyol basınından flaş iddia: 'Arda Güler'in takımdan ayrılmasını istedi'

Real Madrid teknik direktörlüğü için konuşulan Jurgen Klopp'un, eflatun-beyazlıların başına geçmesi halinde Arda Güler'i takımda istemediği iddia edildi.

Real Madrid'de Alvaro Arbeloa'nın sezon sonunda görevde alınacağı ve yerine Jurgen Klopp'un getirileceği İspanyol basınında sıkça yazılıyor. Ancak son günlerde asıl gündem olan iddia Klopp'un Arda Güler'le ilgili düşündükleri.

El Nacional'de yer alan haberde, Klopp'un Arda Güler'i istikrarsız bulduğu ve göreve getirilnesi durumunda milli futbolcuyu takımında istemediği iddia edildi. 

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Klopp, Real Madrid'in özellikle istikrarın çok önemli olduğu orta sahada güvenilirliğe ihtiyacı olduğuna inanıyor . Bu nedenle, sportif çatışmalara yol açmadan önemli bir rol üstlenmeye hazır olmadığını düşündüğü Arda Güler de dahil olmak üzere üç oyuncunun takımdan ayrılmasını istedi .

Alman teknik direktör, Güler'in sorununun kalitesi değil, istikrarsız performansı olduğunu anlıyor. Yetenek ve rekabetle dolu hücum orta sahasında Klopp , Türk oyuncunun maçtan maça en az istikrarı gösteren isim olduğuna inanıyor. Klopp, Güler'inki gibi hassas durumlarla uğraşmak istemiyor. Bu nedenle, Türk oyuncuyu ikinci planda tutmanın gereksiz gerginliğe yol açacağına inanıyor. Bu sebeple, tüm taraflar için en iyisinin düzenli bir ayrılık olduğunu düşünüyor.

Listede ayrıca , Real Madrid'de rekabet edebilecek seviyede olmadığını düşündüğü Dani Ceballos ve durumu farklı olan Antonio Rüdiger de yer alıyor . Alman stoper söz konusu olduğunda, Klopp, fiziksel durumunun artık tüm sezon boyunca en yüksek performansını sürdürmesine izin vermediğine inanıyor; bu da kendi sisteminde taviz verilemez bir durum."

İlgili Konular: #arda güler #real madrid #jurgen klopp

İlgili Haberler

Arda Güler'den Xabi Alonso'ya veda mesajı!
Arda Güler'den Xabi Alonso'ya veda mesajı! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in formasını giyen milli oyuncu Arda Güler, takımdan ayrılan İspanyol teknik direktör Xabi Alonso için bir veda mesajı yayımladı
İspanyol basınından Arda Güler'e övgü: 'Oyunun kurallarını değiştirdi'
İspanyol basınından Arda Güler'e övgü: 'Oyunun kurallarını değiştirdi' Real Madrid'in Levante'yi 2-0 yendiği maçın en iyi oyuncusu seçilen Arda Güler, İspanyol medyasında rüzgar gibi esiyor. İspanya basını, milli futbolcuyu yerlere göklere sığdıramadı.
Real Madrid'in kaderini Arda Güler değiştirdi!
Real Madrid'in kaderini Arda Güler değiştirdi! Sıkıntılı günler geçiren Real Madrid konuk ettiği Levante'yi 2-0 yendi. İkinci yarı oyuna giren Arda Güler, İspanyol devinin kazanmasında başrol oynadı.