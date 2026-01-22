İspanyol basınından flaş iddia: 'Arda Güler'in takımdan ayrılmasını istedi'

Real Madrid'de Alvaro Arbeloa'nın sezon sonunda görevde alınacağı ve yerine Jurgen Klopp'un getirileceği İspanyol basınında sıkça yazılıyor. Ancak son günlerde asıl gündem olan iddia Klopp'un Arda Güler'le ilgili düşündükleri.

El Nacional'de yer alan haberde, Klopp'un Arda Güler'i istikrarsız bulduğu ve göreve getirilnesi durumunda milli futbolcuyu takımında istemediği iddia edildi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Klopp, Real Madrid'in özellikle istikrarın çok önemli olduğu orta sahada güvenilirliğe ihtiyacı olduğuna inanıyor . Bu nedenle, sportif çatışmalara yol açmadan önemli bir rol üstlenmeye hazır olmadığını düşündüğü Arda Güler de dahil olmak üzere üç oyuncunun takımdan ayrılmasını istedi .

Alman teknik direktör, Güler'in sorununun kalitesi değil, istikrarsız performansı olduğunu anlıyor. Yetenek ve rekabetle dolu hücum orta sahasında Klopp , Türk oyuncunun maçtan maça en az istikrarı gösteren isim olduğuna inanıyor. Klopp, Güler'inki gibi hassas durumlarla uğraşmak istemiyor. Bu nedenle, Türk oyuncuyu ikinci planda tutmanın gereksiz gerginliğe yol açacağına inanıyor. Bu sebeple, tüm taraflar için en iyisinin düzenli bir ayrılık olduğunu düşünüyor.

Listede ayrıca , Real Madrid'de rekabet edebilecek seviyede olmadığını düşündüğü Dani Ceballos ve durumu farklı olan Antonio Rüdiger de yer alıyor . Alman stoper söz konusu olduğunda, Klopp, fiziksel durumunun artık tüm sezon boyunca en yüksek performansını sürdürmesine izin vermediğine inanıyor; bu da kendi sisteminde taviz verilemez bir durum."