23. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı

07 Mart 2020 Cumartesi, 17:58

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe ve görevi başında yitirilen gazetecilerin anılarını yaşatmak, genç gazetecileri gerçekleri esas alan bir habercilik konusunda özendirmek amacıyla düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri için başvurular başladı.

ÖDÜL JÜRİSİ

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri’nde kazananları belirleyecek olan jüri bu yıl şu isimlerden oluşuyor: Banu Tuna, Burcu Karakaş, Hüseyin Aykol, İpek Özbey, Kamil Tekin Sürek, Mesude Erşan, Murat Sabuncu, Nazım Alpman.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışma, Haber (Yazılı Haber-Görüntülü Haber), Fotoğraf ve Yerel Gazetecilik olmak üzere üç dalda düzenleniyor.

Yarışmaya, 10 Mart 2019 ile 10 Mart 2020 tarihleri arasında yayımlanmış olan ürünler katılabiliyor.

Yarışmaya katılacak ürünler, yazılı basında yayımlanmış olanlardan, 1 asıl, 8 fotokopi olarak, görüntülü haberlerin ise 1 örnek DVD formatı ya da flash belleğe yüklü haliyle gönderilmesi gerekiyor.

İnternet medyasında yayımlanmış haberler de haber kategorisinde değerlendirilecek.

Fotoğraf dalında yarışmaya katılacak adayların ise 1 asıl, 8 fotokopi olarak gönderecekleri fotoğraflarının arka yüzlerinin sol alt köşesine bir etiketle ürünün adını, çekildiği yeri ve tarihini yazmaları gerekiyor. Gönderilen fotoğrafların en az 18x24 cm ebatlarında (renkli ya da siyah beyaz) olması gerekiyor.

Yarışmaya katılacak adayların ürünlerini kısa öz geçmişleri, iletişim bilgileri ve bir fotoğrafları ile birlikte Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mehmet Çıbıkçı İş Merkezi No: 2 Kat: 2 İşyeri No: 21 Şirinevler/Bahçelievler-İstanbul adresine, 14 Mart 2020 tarihine kadar göndermeleri gerekiyor.

Kazananlara ödülleri Metin Göktepe’nin doğum günü olan 10 Nisan 2020 tarihinde düzenlenecek törenle verilecek.