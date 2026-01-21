Suriye'deki 'Kürt kimliği' düzenlemesi halka soruldu: Vatandaşlık tanımının genişletilmesini destekler misiniz?

Metropoll Araştırma, Türkiye’nin Nabzı Aralık 2025 verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Araştırma, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 10–16 Aralık 2025 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Anket) yöntemiyle toplam 1103 kişi ile yapıldı.

Suriye'de Ahmed el-Şara yönetiminin yayımladığı kararname ile 'Kürt kimliği' tanımı yapması ve Kürtçeyi ulusal dil olarak tanıması sonrası şirket bu konuyla ilgili çözüm süreci kapsamında bir araştırma yaptı.

'KÜRT KİMLİĞİ' TANIMINA DESTEK ÇIKMADI

Katılımcılara yeni vatandaşlık tanımı ile ilgili ''Çözüm sürecinin bir parçası olarak anayasadaki vatandaşlık tanımının Kürt kimliğini de kapsayacak/tanıyacak biçimde genişletilmesini destekler misiniz?'' sorusu soruldu.

Verilen yanıtlar şu şekilde:

Evet, desteklerim: Yüzde 34,5

Hayır, desteklemem: Yüzde 60,7

Fikrim yok / Cevap yok: Yüzde 4,8

İKİNCİ SIRADA AKP VAR

Araştırmada partilerine göre yapılan sıralamada 'Kürt kimliği' tanımı en büyük desteği yüzde 95 ile DEM Parti'den aldı. Yüzde 40,1 ile ikinci sırada da AKP seçmeni yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Ahmed el-Şara’nın Kürt kimliğini tanıyan hükmü, 16 Ocak 2026 tarihli 13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yer alıyor. Bu kararnamede özellikle Madde 1, Kürt kimliğini resmen Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak tanıyor.

Madde 1:

Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve özgün bir parçası olarak kabul edilir; kültürel ve dilsel kimlikleri ülkenin birleşik ve çok yönlü ulusal kimliğinin ayrılmaz bir bileşenidir.

Bu kararname ayrıca Kürtçe’yi ulusal dil olarak tanıma, kültürel ve dilsel hakları güvence altına alma ve onları ayrımcılığa karşı koruma gibi başka maddeler de içeriyor.