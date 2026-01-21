Rekabet Kurumu’ndan Temu’nun Türkiye ofisine baskın

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu’nun Türkiye’deki ofisine, Rekabet Kurumu ekipleri tarafından çarşamba günü sabah erken saatlerde baskın düzenlendiği bildirildi.
Reuters’a konuşan Temu sözcüsü, baskını doğrulayarak “Türk yetkililerle tam işbirliği içinde olacağız” dedi.
Temu sözcüsü, operasyon kapsamında ofisten dizüstü bilgisayarlar ve diğer bilgisayarların alındığını belirtti.
Dünya genelinde çok düşük fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken Temu’nun, Çinli e-ticaret devi PDD’ye (PDD Holdings) bağlı olduğu belirtildi.
Temu platformunda kıyafetten akıllı telefonlara kadar geniş bir ürün yelpazesi satılıyor.
Reuters'ın haberinde, Temu’nun Türkiye’deki operasyonunun, şirketin Avrupa merkezi Dublin’de Avrupa Birliği düzenleyicilerinin olası “haksız Çin devlet sübvansiyonları” şüphesiyle yaptığı baskının ardından geldiği kaydedildi.