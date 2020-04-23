23 Nisan coşkusu sınır tanımıyor

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün evlerinde kalacak yurttaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için balkonlarını, pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsledi.

100. yıl için birçok etkinlik internet üzerinden canlı olarak yapılacak. Saat 21.00’de ise yurttaşlar balkon ve pencerelerden hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyacak.

Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da 23 Nisan coşkusunu çocuklar evlerinde yaşadı. Beşiktaş Belediyesi ekipleri sokağa çıkamayan çocuklara, 100. yıla özel olarak kapı kapı dolaşarak hediyeler dağıttı. İçinde boyama seti ve Türk Bayrağı’nın bulunduğu paketleri belediye ekipleri çocuklara ulaştırdı. Üzerinde Türk Bayrağı’nın bulunduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kartal’da bando otobüsü sokakları gezdi. Korona virüs önlemleri nedeniyle evlerinden çıkmayan yurttaşlar pencerelerinden bandoya eşlik etti. Arnavutköy’de Birol Karakoç isimli yurttaş 3,5 yaşındaki kızı Defne Naz için evlerinde kutlama yapabilmek sokaktan geçen polis ekiplerini davet etti. Hediyeler alan polisler bayram kutlamasına katıldı. Maltepe’de Zümrütevler İlkokulu öğrencileri bayram nedeniyle, “23 Nisan TV” isimli videoyu Youtube üzerinden paylaştı. Video büyük ilgi gördü.