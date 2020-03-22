25 yıldır şiddet gördüğü eşini öldüren kadın tutuklandı

22 Mart 2020 Pazar, 10:50

25 yıldır hem psikolojik hem de fiziksel şiddete maruz kaldığı iddia edilen Elif Katar, eve alkollü gelen İsmail Katar ile tartıştı. Evde bulunan çiftin 3 oğlu da tartışmaya dahil olunca arbede çıktı. Elif Katar, tartışmanın ardından uyuyan eşi İsmail Katar’ı iple boğarak öldürdü. Emniyette eşini öldürdüğünü itiraf eden Elif Katar, “Sabaha karşı eve sarhoş geldi, küfürler edip hakaretlerde bulundu. ‘Çocuklar uyuyor sessiz ol’ diye uyardım. Küfür etmeye devam etti, üzerime yürüyüp dövmek istedi. Bu sırada uyanan büyük oğlum onu itti, o da sızıp kaldı. Çok sarhoştu, ayakta duramıyordu. Çocuklar uyuduktan sonra elime aldığım ipi sızıp kalan kocamın boynuna doladım ve sıktım” dedi. Elif Katar ve oğlu M.C. K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer çocukları serbest bırakıldı.

‘GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİ’NDE ELİF GİBİ ÇOK KADIN VAR’

Cumhuriyet’e konuşan Elif Katar’ın Avukatı Aykut Öztürk, Elif’in ev hanımı olduğunu ve eşi tarafından 25 yıldır şiddete maruz bırakıldığını belirterek “ Elif, evlendiği günden beri şiddetin her türlüsüne maruz kalan bir kadın. Ev hanımı ekonomik durumları hiç iyi değil. Bir çok kez boşanmak istemiş ama ekonomik sebeplerden dolayı vazgeçmek zorunda kalmış. Eşi İsmail Bey’in, kumar ve alkol bağımlılığı var. Bu yüzden aile içinde sürekli tartışmalar gerçekleşmiş. Bu olayın bir perde arkası var. Elif, yıllardır gördüğü şiddete dayanamadı. Oğulları da annelerinin durumlarına çok üzüldü. Günümüz Türkiyesi’nde Elif gibi çok kadın var” diye konuştu.