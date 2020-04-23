23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 2020 Nisan bültenine göre, salgın sürecinde 270 bin işyeri kapandı, 1.5 milyon kişinin işsiz kaldı, ücretsiz izne çıkarılanlar da 2 milyon kişiyi buldu.

Covid-19 öncesinde işsizliğin yüzde 14 oran ile 4.5 milyon kişi olduğunun anımsatıldığı MMO bülteninde, bu sürecin en az 10 milyon yeni işsize mal olacağı, işsizlik oranının da yüzde 30’a yükseleceği belirtildi. MMO analizinde şu noktalara dikkat çekildi:

- Endişe veren, işsiz kitlenin çok azına İşsizlik Sigortası ile dokunulması. Sadece İşsizlik Sigortası ile yeni çıkarılan ücretsiz izinlilere günlük 39 TL’lik ödemenin dışında, işini kaybedenler herhangi bir sosyal devlet korumasından mahrum durumda.

- Salgının bedelinin daha az olması için merkezi yönetimin ücret düşürmeksizin destek/ ödeme yükümlülüğünü üstlenerek ücretli izinli olarak tüm çalışan nüfusun (zorunlu stratejik işyerleri ve üretim alanları dışında) korunması ve işsizlere nakit desteği verilmesi yoluyla toplumun tamamının tam karantinaya tabi tutulması gerekiyor.