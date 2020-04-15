3 ilçede daha karantina kararı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 12:50

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakılı Mahallesi'nin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatılmıştır ve mahalleye giriş çıkışlara kapatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Soma ilçesinde de Cumhuriyet Mahallesi Pelit Sokak'ta bulunan bir apartman karantinaya alındı.

Manisa'da 9 Nisan'da Soma ilçesinde bulunan Turgutalp ile Cuma mahallelerinde iki apartman, 12 Nisan'da Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman ile Demirci ilçesinde bir sokak karantinaya alınmıştı.

RİZE'DE DE KALKANDERE İLÇESİ KARANTİNAYA ALINDI

Rize'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs önlemleri kapsamında alınan kararla Kalkandere ilçe merkezinde karantina uygulaması başladı. İlçe giriş ve çıkışları ulaşıma kapatılırken, vatandaşların büyük bölümü evlerine kapandı, bazıları ise evlerinin önündeki bağ ve bahçe işlerini yapmaya koyuldu.

Karar, bu sabah saat 08.00’de uygulamaya konuldu. Polis ve jandarma ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapatarak önlem aldı. İlçede temel tüketim ihtiyaçlarına göre ekmek fırınları, eczaneler ve marketler hizmet vermeyi sürdürdü. Belediye hoparlörlerinden anonslarla halkın bilgilendirildiği ilçede, sosyal izolasyon kurallarına uyulması istendi.



