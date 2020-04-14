40 yıllık şarkılara yeni yorumlar

14 Nisan 2020 Salı, 12:47

Müzikal yolculuğuna 80'li yıllarda başlayan, güçlü şarkı sözleri ve müzikal çeşitliliğiyle dinleyicisiyle organik bir bağ kurmuş, Türkiye'nin kült gruplarından "Ezginin Günlüğü”ne ait iz bırakmış şarkılar, bu kez 20 sanatçıyı “40 Yıllık Şarkılar” albümünde bir araya getirdi.

Albümde yer alan şarkılar, bir anlamda, grubun da oluşumunu sağlayan, aşağı yukarı 40 yıllık bir sürecin tutulmuş olan günlükleri niteliğinde. Her bir "Ezginin Günlüğü" şarkısının farklı bir sanatçı tarafından yorumlandığı albüm, DokuzSekiz Müzik yapımcılığında, bir yılı aşkın bir sürede hazırlandı. “Ezginin Günlüğü - 40 Yıllık Şarkılar” albümü Mayıs ayında dinleyici ile buluşacak.

ALBÜMDE KİMLER VAR?



Albüm için Bora Duran, Can Bonomo, Can Kazaz, Canozan, Cihan Mürtezaoğlu, Dilhan Şeşen, Dolu Kadehi Ters Tut, Eda Baba, Fikri Karayel, Gripin, Harun Tekin, Karsu, Melek Mosso, Melike Şahin, Nilipek., Ömer Yener, Pinhani, Rubato, Sedef Sebüktekin ve Zeynep Bastık gibi son yılların sevilen ve üretken isimleri en sevdiği "Ezginin Günlüğü" şarkısını yorumladı.



İLK ŞARKI 17 NİSAN’DA



Albümün ilk şarkısı alternatif müziğin başarılı temsilcisi, "Dolu Kadehi Ters Tut" grubunun yorumuyla geliyor. "Duvar" 17 Nisan 2020 cuma günü video klibi ile birlikte yayında olacak.





