Ünlü market zinciri de fon çıkmazında: Varlıklarının beşte biri tasfiye sürecindeki fonda kaldı

Fon soruşturması ve tasfiye kararlarının reel sektöre etkileri sürüyor. Perakende sektöründe faaliyet gösteren Mopaş Marketçilik, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, finansal varlıklarının önemli bir bölümünün Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’nda (HPH) bulunduğunu duyurdu.

FİNANSAL VARLIKLARININ YÜZDE 20,4’Ü FONDA

Şirketin KAP açıklamasına göre, toplam finansal varlıkları yaklaşık 2,52 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın yüzde 20,4’üne karşılık gelen yaklaşık 514 milyon TL ise tasfiye sürecindeki Hedef Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’nda yer alıyor.

TAHSİLAT SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

Mopaş, fonda bulunan ana para ve birikmiş kazançların tahsil edilmesine yönelik hukuki ve idari süreçlerin ilgili kurumlar nezdinde takip edildiğini bildirdi. Açıklamada, tasfiye ve geri ödeme işlemlerinin yasal mevzuat ve resmi prosedürler çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

“TİCARİ FAALİYETLERİMİZ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR”

Şirket yönetimi, fon kaynaklı gelişmelere rağmen ticari faaliyetlerin aksamadan devam ettiğini açıkladı. Mopaş, mevcut mali imkanlarının, güçlü özkaynak yapısının ve operasyonel nakit akışının günlük işleyişini sürdürmesine olanak sağladığını kaydetti.