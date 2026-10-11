Son Dakika... Manisa'da feci kaza: Tur otobüsü ile çekici çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otoyol girişi yakınlarında tur otobüsü ile çekicinin karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bursa'dan İzmir yönüne giden tur otobüsü ile çekicinin karıştığı kazanın saat 11.11'de ihbar edildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursa'dan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır.

Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır.

Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır.

Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

İçişleri Bakanı Mustafa yaptığı açıklamada, "AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır." dedi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, kazanın ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Özkan, burada gazetecilere, Akhisar'a yakın bir noktada büyük bir kazanın yaşandığını söyledi.

İlk belirlemelere göre, 11 kişinin vefat ettiğini belirten Özkan, "Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bunun dışında 34 yolcumuz var. 3 mürettebat ve tır şoförü var. Toplam 11 vefat, 27 kişi yaralı. Bu yaralılardan 16'sı sarı, 9'u yeşil, 1'i kırmızı kodlu olarak hastanelere sevk edildi" dedi.

Vali Özkan, AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ekiplerinin koordineli ve hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiği aktararak, "Şu anda Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olay yeri çalışmaları devam ediyor. Tekrar vefat edenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu acı bir şekilde yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

DENİZLİ’DEKİ KAPLICALARA GİDİYORLARMIŞ

Kazanın Metin Yavuz'un kullandığı 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün, Bursa’dan Denizli’deki kaplıcalara gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

GÜRLEK: " ÜÇ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kazaya ilişkin, "Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan adli soruşturma üç Cumhuriyet savcımız tarafından titizlikle yürütülmektedir." dedi.