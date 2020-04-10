48. İstanbul Müzik Festivali eylül ayına ertelendi

10 Nisan 2020 Cuma, 18:29

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda, 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 48. İstanbul Müzik Festivali, küresel koronavirüs COVID-19 salgını sebebiyle içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar göz önüne alınarak, Eylül ayının ikinci yarısına ertelendi.

1973 yılından bu yana Haziran ayında düzenlenen, sanatseverlerin “yazın habercisi” kabul ettiği İstanbul Müzik Festivali, bu kez Eylül ayında, mümkün olduğunca aynı içerikle, müzikseverlere her zaman olduğu gibi nitelikli ve zengin bir program sunmayı hedefliyor. İstanbul Müzik Festivali ekibi, “Beethoven’ın Aydınlık Dünyası” temasıyla kurgulanan festivalin yeni tarihlerinde, yaşamı yeniden renklendirecek konserlerde bir araya gelebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

48. İstanbul Müzik Festivali’nin yeni tarihleri ve programa dair tüm ayrıntılar Haziran ayında festivalin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.



BİLETLER YENİ TARİHLERDE GEÇERLİ OLACAK



48. İstanbul Müzik Festivali için alınan biletler, konserlerin gerçekleştirileceği yeni tarihlerde geçerli olacak. İzleyicilerin, festival tarihlerinin değişmesi nedeniyle daha önce alınan biletleri iade ve değişim hakkı bulunacak. İade, değişim veya destek süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirme Haziran ayı içinde e-posta yoluyla yapılacak ve bilgiler İKSV ile İstanbul Müzik Festivali web sitelerinde açıklanacak.



