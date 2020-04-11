"48 saatlik bulaşı 48 dakikada Türkiye’ye yaydık"

11 Nisan 2020 Cumartesi, 17:16

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve kömür işletmelerinde çalışan nüfusun yoğun olması nedeniyle riskli görülen Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan etmesini değerlendirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sokağa çıkma yasağı kararının yerinde olduğunu belirten Özel, “Doğru yapılabilseydi çok doğruydu. Ama o kadar beceriksizce, o kadar acemice, o kadar planlamadan yapıldı ki, 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye’ye yaydık. Bütün Türkiye’yi büyük bir kaosa ittik. Marketlerde metrekarenin 10’da biri sınırlaması doğru iş ama dün marketler hınca hınç doluydu. Dünyaya rezil olduk. Bir sokağa çıkma yasağı ilan etmeyi planlayamayan bir zihniyet yüzünden” dedi.

BURHAN KUZU- ZİNDAŞTİ BAĞLANTISI

AKP'li Burhan Kuzu hakkında uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti’nin menfaatleri dahilinde hareket etmek ve yargıya nüfuz ticareti yaparak baskı uygulamaktan dava açıldığını anımsatan Özel, şöyle konuştu:

“Nihayet bu dava açıldı. Ama kendisi Hukuk Politikaları Kurulu’nda oturuyor. Ne diye oturuyor orada? Mesleki kusur işleyenler, mesleki disiplin cezası alanlar dahi o mesleklerin icra kurullarında, disiplin kurullarında görev yapamazlarken, ülkenin hukuk politikaları nasıl olacak diye oluşturulan bir kurula, yargıya baskı yapmış bir adama nüfuz kazandırmak, hangi aklın ürünüdür? Aklınızı başınıza toplayın.”