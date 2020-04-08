5 ilin müftüsü görevden alındı
Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bingöl, Çanakkale, Erzincan, Erzurum ve Siirt müftüleri görevlerinden alındı.
Bingöl Müftüsü Muharrem Genç, Çanakkale Müftüsü Arif Gökce, Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve Siirt Müftüsü Ahmet Altıok görevlerinden alındı.
Bilecik Müftülüğü’ne Ali Erhun, Bingöl Müftülüğü’ne Ahmet Süzen, Düzce Müftülüğü’ne Rüstem Can, Erzincan Müftülüğü’ne Burhan Çakır, Erzurum Müftülüğü’ne Şahin Yıldırım, Kastamonu Müftülüğü’ne Mustafa Bülbül ve Rize Müftülüğü’ne Naci Çakmakçı atandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin atama kararları AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Video Haberler
- İzolasyon altında kalmayan yurttaşlar izlenebilecek
- Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yapanlara para cezası
- Kaçak saç tıraşına polis baskını kamerada
- Kıyıya vurdular: Görenler çıplak elle temas etmesin!
- Meclis Genel Kurulu'nda gerginlik!
- Parası olan kendisini korusun, parası olmayan çalışsın
- Evinden çöp atmaya çıkan kadına dehşeti yaşattı!
- Babası kamerayla kayıttayken polis sireni çalarsa...
- 19 yolcu çıktı ceza yedi: Binmek için önüme atlıyorlar
- Hastanede skandal görüntüler! Kameraya böyle yakalandı