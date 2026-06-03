CHP lideri Özel’den kurultay açıklaması: ‘Sokağa rağmen siyaset olmaz’

CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, partisinin Meclis’teki grup odasında gazetecilerle bir araya geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı ziyaret sorulan Özel, partisine yapılan polis baskınını işaret ederek “Daha önce de bizim babaocağına gelmişlerdi bir pazar günü. Umarım bu meseleden rahatsızlığını ifade etmiştir. Yaşadığımız sürece bakınca o kabine değişikliğinin bize özel olduğunu anladık” dedi.

Özel, dokunulmazlığının kaldırılması ihtimaliyle ilgili sorulara karşı “Meclis’in bayatlamayan haberleri fezleke haberleridir. Kendimle ilgili endişem yok. Ama çok partili hayat ve kamu düzeni açısından endişem var. Sabah erken kalkanın seçilmişlere müdahale ettiği bir düzen bu” yanıtını verdi.

‘YETER Kİ NİYET OLSUN’

Kılıçdaroğlu kanadının “Kurultay yapılamaz” söylemlerini değerlendiren Özel “Partinin butlan yönetimi Adalet Bakanlığı ile tandem oynuyor. Birinin sıkıştığı yere öbürü yetişmeye çalışıyor. Karşımızda meşru siyasi rakiplerimiz yok. Kararın kesinleşmesi Yargıtay başvurusuna bağlı. O zaman Yargıtay’daki başvuruyu çeksin, karar kesinleşti işte, kurultayı yapsın. Bin yolu var. Yeter ki niyet olsun. Butlan kararında büyük bir sahtekarlıkta tutarlılık var. Hükümet alakam yok diyor. Niye Adalet Bakanlığı mahkeme hakimlerine brifing vermiş? Niye bakanın takla ata ata açıklıyor? Biz tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Kemal Bey’in buna istinaden toplaması lazım. Siz partinizi seviyorsanız yapın kurultayı” dedi.

Özel, bir an önce Yargıtay kararını da beklediklerini söyledi. Özel “Sokağa rağmen siyaset olmaz. Kurultaydan önce ‘CHP’nin sorunu sokağa rağmen bir şey yapmak’ demiştim. O yüzden kimin ne dediğin önemi yok. Sonunda sokak kazanır. Rüzgarın karşısında duran kendi kaybeder” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’YLA SEÇİM ANISINI ANLATTI

Kılıçdaroğlu kanadıyla görüşüp görüşmeyeceği sorulan Özel “Maalesef müzakere kanadı hiç açılmadı. Karar çıktıktan sonra beni aradı. Kendisine döndüm. ‘Kurultay yapamazsın diyorlar’ dedi. Ben de yapabilirsiniz dedim. ‘En uygun zamanda yapalım’ dedi. Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğunu söyledim. Kemal Bey durumun farkında değildi. O an kendimi 2023 Haziran’da hissettim” dedi. Genel seçim yenilgisi sonrası Kılıçdaroğlu ile yaptığı bir konuşmayı anlatan Özel, “Kemal Bey bir televizyon programına çıkacağını söyledi. Ne önerdiğimizi sordu. ‘Bir seçim kaybettik. Şu an millet yas durumunda. Yeniden Cumhurbaşkanı Adayı olabileceğinizi ya da genel başkan adayı olacak mısınız diye sorarlar dedim. ‘Bir an önce kongre yapacağınızı söyleyin’ dedim. ‘Böyle bir talep var mı ya?’ dedi. ‘Bugünkü sessizliğe bakmayın, öfke var ama biz özeleştiri ve yeni yol açılmasını bekliyorlar’ dedim. Bunu söylediğimde bir arkadaşımız ‘Genel başkan adayı olacaksın herhalde’ dedi. Ben de ‘Kemal Bey ‘aday değilim, değişimin önünde adım atacağım’ desin, 5 yıl boyunca ben de aday değilim. Kemal Bey nereye giderse yanında yer alırım. Ama Kemal Bey’in partide değişimin önünü açması lazım yoksa felaket geliyor’ dedim. Sonrasında felaket geldi. Bugün o sokaktaki tepkinin 10 katı var” dedi.

‘ÖFKE DAHA DA BÜYÜR’

Şimdi de Kılıçdaroğlu kanadının gelen tepkileri umursamadığını söyleyen Özel “Bayramda sönümlenir diyorlardı. Bayram bitti öfke daha büyük. ‘Biraz bekleriz biter’ diyorlar. Bitmez. Hiçbir seçmen Kemal Bey’le empati yapmaz. Ondan sonra küsme, partiye antipati olur. Bir daha asla onaramayacakları yaralar açarlar” dedi. Özel, kurultay yapmamanın sandığa gitmeme gibi sonuçlar olabileceğini belirtti.

‘BUTLAN MUHALEFET YAPAMAZ’

Yeni açıklanan butlan yönetimini değerlendiren Özel “Liste bir çaresizliği çağrıştırıyor. Siz bizim gölge kabineye kalabalık deyip, 7 kişilik MYK açıklayacağım deyip, 19 kişilik kadro açıklıyorsanız, yanınızdaki kişileri MYK yapmadan tutamayacağınızı diyorsunuz. Bir al ver ilişkisiyle, mutabakat üzerinden sadakat sağlayan bir iş. 12 oynayan parça var demektir. Kemal Bey’in her sabah parçaları yoklaması lazım” ifadelerini kullandı. Yeni parti senaryolarına değinen Özel, ilk hedeflerinin CHP’de mücadele olduğunu vurguladı. Özel “Yeni bir parti zaten var. Ama bu felaket senaryosu için. Butlan yaptı, baskın seçim yapıyor… Ya da partinin kongre yapmamasını seçime girme yeterliliği olarak görüyor. Ama butlan geldi biz gideriz yerine en kötü senaryoda kullanmak üzere bir parti. Hatta belki bir yeni parti daha da… İkinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir” dedi.

Özel, şu an iktidar medyasının “yeni parti” algısını pompaladığını vurgulayarak “Biz gideceğiz; CHP markası, logosu buraya kalacak. Butlandaki arkadaşlara CHP’yi bıraksanız artık muhalefet yapamaz. ‘Diktatörle müzakere olmaz mücadele olur’ diyenlerin nasıl ortak dil yürüttüklerini gördük. Sonra çıkıp kime muhalefet yapacaklar, bana mı? Olsa olsa butlan harikalar diyarında biz başka partiye gideriz, bize muhalefet ederler” dedi.

TEK GÖRÜŞME ŞARTI KURULTAY

Özel, Kılıçdaroğlu yönetimiyle yeniden bir görüşme ihtimalinin sorulmasına karşı “Müzakere hiç açılmadı ki tıkansın. Partinin yararına bir sonuç çıkacaksa niye görüşülmesin? Doğrudan değil ama dolaylı görüşülür” dedi. Özel de bu görüşmeden tek beklentilerinin kurultay gündemi ve sonucu olduğunu vurguladı.

İMAMOĞLU'NA CEZAEVİNDE 'GENEL BAŞKANLIK' TEKLİFİ

Özel, "Ekrem İmamoğlu’nun partiden ihraç edilmesi konuşuluyor, yeni yönetim tutuklulara sırtını mı dönecek" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

“Ekrem İmamoğlu seçilmiş başkandır. Görevden uzaklaştırılmış olması partiden ihracını kolaylaştırmaz. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi Kemal Bey'di. Ekrem Bey’i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey'e defalarca ‘Birlikte olalım. Özgür Bey'i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey'i indirelim’ dediler. Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler. Ekrem Bey'e sandık kurduk, oy verdiler. O günlerde iktidar medyası Ekrem Bey ile ilgili para görüntülerinin çıkacağını, parkenin altından milyon eurolar çıkacağını, çantalarda para olduğunu, bir yere gömülü kasanın arandığını söylüyorlardı. O gün bunlar söylenirken ve iddianame yokken suçsuz olan Ekrem, bunların hepsi yalan çıkıp iddianamede yer almadan ve iftiracılar teker teker dökülürken ve teker teker dönüp helallik isterken arkadaşlarımızdan şimdi ne oldu da Ekrem Bey hırsız oldu? O zaman operasyon çıktığında bunları söylersin. O kendince bir tutum almaktır. Bence ayıptır. Ama tutarlı bir şeydir. O gün dünya iftira var. Şimdi iddianame dökülürken birileri A Haber’in, TGRT’nin peşine takılıyor. Olacak iş değil.”