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AKP kurmayının şiddet dosyası
Barış Pehlivan
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AKP kurmayının şiddet dosyası

03.06.2026 04:00
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“Tüm aileni geberteceğim, çocuklarının gırtlağını keseceğim!”

“Cesedini çöp kutusuna atmam inşallah!”

“Ben bu ülkede olduğum sürece ya öleceğim ya öldüreceğim!”

Bu tehditleri eden kişi memleketi yöneten AKP’nin en üstünde, merkez karar ve yönetim kurulu üyesi. Tehdit ettiği kişi ise sevgilisi. Farklı farklı soruşturmalara konu olmuş, okuyunca insanı ürperten bir dosyayı açıyorum.

Adı; Ömer Faruk Besli. Soyadından da anlaşılacağı gibi, babadan gelen AKP ilişkileri onu partinin üst düzey yöneticisi yaptı. Kurucusu olduğu Epic Solutions adlı şirket bugün Cumhurbaşkanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’na, TRT’den Ziraat Bankası’na kadar birçok devlet kurumunun özel organizasyonlarına imza atıyor. Kendisi hem iktidar partisinin yöneticisi hem de kamu kaynaklarının aktığı bir iş insanı olduğu için, haliyle bu dosya daha da haber değeri taşıyan hale geliyor.

Önce şikâyet dilekçesinden ve iddianameden özetliyorum:

Tarih: 18 Kasım 2025.

H.A. adlı kadın, üç yıldır sevgili olduğu Ömer Faruk Besli ile evlilik aşamasındaydı. İddiasına göre ise Besli kendisine “Boşandım” diyerek güven vermişti. Ancak H.A., sevgilisinin bazı tavırlarından şüpheleniyor ve tartışıyorlardı. Gün geldi, telefondaki bir kavga sabaha karşı Besli’nin İstanbul’daki evinin önünde devam etti. Ve o kavgada Ömer Faruk Besli’nin “Ben evliyim” itirafı duyuldu. Sonrasını, H.A’nın avukatı aracılığıyla verdiği şikâyet dilekçesinden aktarıyorum:

“Şüpheli müvekkilin saçlarından sertçe tutarak onu aracın içerisinden dışarı doğru çekmiş, bu sırada müvekkilin kafası ve boyun bölgesi geriye doğru savrulmuş, fiziksel acı ve denge kaybı yaşamıştır. Ardından şüpheli müvekkilin vücudunun çeşitli bölgelerine eliyle ve ayağıyla birçok kez vurmuş, tekme ve yumruk darbeleriyle kol, omuz, sırt ve göğüs kısmında morluklar oluşmasına sebep olmuştur. Darp sırasında şüpheli, müvekkilin çene/göğüs bölgesine dirseğiyle sert bir şekilde çarpmış, bu darbe müvekkilin nefesini kesmiş, dengesi bozulmuş ve ciddi bir fiziksel acı hissetmiştir.”

Sonrası, buraya yazamayacağım boyutta küfürler, hakaretler ve tehditler...

Ömer Faruk Besli ise sevgilisinin iddialarını reddediyor ve özetle şöyle diyordu: “Kendisinin ifadesinde beyan ettiği gibi sözlerle tehdit etmedim, hakaret etmedim, kasten kendisine vurmadım.”

Nihayetinde, aylar sonra da olsa iddianame yazıldı, yargılama yapıldı ve 13 Nisan’da karar verildi. Mahkeme, Ömer Faruk Besli’yi kasten yaralama suçundan önce 16 bin 800 lira para cezasına çarptırdı sonra da hükmün açıklanmasını erteledi. Besli’nin beş yıl boyunca denetim altına alınmasına da karar verildi. Öğrendim ki Besli ettiği hakaretlerden dolayı da adli para cezası ödeyerek dava açılmasının önüne geçti, hakkındaki tehdit suçlamasına dair soruşturması ise devam ediyor.

Dediğim gibi, dosya H.A’nın gördüğü şiddete dair kanıtlarla dolu. Bu suçların faili olan AKP yöneticisi Ömer Faruk Besli’nin kamudan geçinen şirketi ise aile bakanının da katıldığı etkinlikleri organize ediyor. Al sana Türkiye Yüzyılı!

İlgili Konular: #AKP #İktidar #trt #mahkeme #adli para cezası

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