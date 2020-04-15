6 yeni koronavirüs türü keşfedildi

15 Nisan 2020 Çarşamba, 13:10

PREDICT Projesi kapsamında Myanmar’da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini açıkladı.

NTV'nin, İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığına göre, keşfedilen 6 yeni koronavirüs türünden üçü alfacoronavirüsü iken üçü de betacoronavirüsü olarak sınıflandırıldı.

Bilim insanları yeni keşfedilen 6 corona virüs türünün COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.

Ancak ilk bulgulara göre bu virüsler SARS, MERS veya COVID-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili değil.