6 yeni koronavirüs türü keşfedildi
Yarasalar üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları 6 yeni koronavirüs türü keşfettiklerini duyurdu. Bilim insanları yeni keşfedilen 6 koronavirüs türünün Kovid-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.
PREDICT Projesi kapsamında Myanmar’da yarasalar üzerine araştırmalar yapan bilim ekibi 6 yeni corona virüs türü keşfettiklerini açıkladı.
NTV'nin, İngiliz Daily Mail gazetesinden aktardığına göre, keşfedilen 6 yeni koronavirüs türünden üçü alfacoronavirüsü iken üçü de betacoronavirüsü olarak sınıflandırıldı.
Bilim insanları yeni keşfedilen 6 corona virüs türünün COVID-19 ile aynı familyaya ait olduğu bilgisinin altını çizdi.
Ancak ilk bulgulara göre bu virüsler SARS, MERS veya COVID-19'a sebep olan türler ile yakından ilişkili değil.
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