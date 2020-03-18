65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi
Avrupa Yayın Birliği, 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nın koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Rotterdam yarışmaya 2021 yılında ev sahipliği yapacak
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