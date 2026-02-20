Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı! Hakimlik ifadesi ortaya çıktı: 'Gazetecilik uğruna bedel ödemem isteniyorsa hazırım...'

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "devletin kurumlarını aşağılama" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ'ın savcılık ifadesi sona erdi.

İfadesinin ardından Uludağ “Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” iddiasıyla tutuklamaya sevk edildi.

TUTUKLANDI

Son olarak Alican Uludağ, Cumhurbaşkanı’na Alenen Hakaret suçlamasıyla tutuklandı.

CHP'DEN İLK TEPKİ

Uludağ'ın tutuklanmasının ardından ilk tepki CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi.

Çelik, Akın Gürlek’e "Hani 86 milyon vatandaşın bakanı olacaktın, ne oldu?” tepkisini gösterdi.

ALİCAN ULUDAĞ'IN HAKİMLİK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

“Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” iddiasıyla tutuklanan gazeteci Uludağ'ın hakimlik ifadesi de ortaya çıktı.

HANGİ HABER SEBEBİYLE GÖZALTINA ALINDI?

DW Türkçe'nin açıkladığına göre, Alican Uludağ, 18 Aralık 2024 tarihinde NOW TV'de yayınlanan haberi sebebiyle gözaltına alındı.

Söz konusu haberde, Yargıtay'ın Atatürk Havalimanında 45 kişinin ölümüne sebep olan IŞİD saldırısını planlayan ve 46 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 2604 yıl hapis cezası alan 6 sanık hakkında tahliyeye hükmettiğini kamuoyuna duyurmuştu.

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

Başsavcılığın duyurusunda “Alican Uludağ isimli şahsın ‘@alicanuludağ’ rumuzlu X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20.02.2026 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

YARGITAY HÜKMÜ BOZMUŞTU

Habere konu olan kararda Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin “fazla ceza tayin ettiği” değerlendirmesinde bulundu. Daire, 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 6 sanık ile örgüt üyeliğinden 12 yıl hapis cezası alan bir sanık yönünden hükmü bozdu.

Bozma kararında, sanıklardan üçünün örgüt üyeliğinden, birinin terör örgütüne finans sağlamaktan, birinin saldırıya yardım suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Kararın ardından 7 sanıktan 6'sı 12 Aralık 2024'te tahliye edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2018 yılında saldırıyı planlamakla suçlanan altı sanığa “anayasal düzeni ihlal” ve “tasarlayarak öldürme” suçlarından müebbet hapis cezası vermiş, bir sanığı ise “örgüt üyeliği” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

TAHLİYE KARARI YALANLANMADI

Haberin ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaparak tahliye kararını doğrularken tahliyelerin terör faillerini kapsamadığını savunmuştu.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi' haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu haberler kamuoyunda, 'terör saldırısının failleri serbest bırakılmış' gibi bir algıya neden olmaktadır. Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."