'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Denizli, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İfadesi alınan Denizli, serbest bırakıldı.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERECEK

Başkan Denizli'nin kan ve saç örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na gittiği öğrenildi.

Konuya ilişkin Çeşme Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çeşme Belediye Başkanımız Sayın Lâl Denizli, yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na davet üzerine ifade vermiştir.

"ADLİ TIP KURUMU’NDA TEST YAPILMASI YÖNÜNDE TALEPTE BULUNULMUŞTUR"

Soruşturma dosyasındaki gizlilik kararı gözetilerek ayrıntılara girilmemekle birlikte, kamuoyuna yansıyan iddiaların hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde açıklığa kavuşması ve sürecin en şeffaf şekilde sonuçlanması amacıyla, vekilleri tarafından Adli Tıp Kurumu’nda test yapılması yönünde talepte bulunulmuştur. Yürütülen işlemler kapsamında testlerin yapılması için Adli Tıp Kurumu’na sevk işlemi gerçekleştirilmiştir.

İfade işlemlerinin ardından serbest bırakılan ve hakkında adli kontrol hükmü uygulanmayan Başkanımız, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemler için kendi aracıyla hareket etmiştir. Ayrıca Başkanımız, ifade işlemi öncesinde avukatları aracılığıyla dosyaya sunduğu dilekçeyle test örneği vermek istediğini yazılı olarak bildirmiştir.

Başkanımız, sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve gerçeklerin hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak açıklıkta ortaya konulması yönündeki kararlılığını sürdürmektedir."

NE OLMUŞTU?

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılmıştı.

Başsavcılık'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Lâl Deniz’in, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır."