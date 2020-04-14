‘65 yaş’ ayrımcılığına karşı çalışma başlattı

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

AvivaSA Üst Yöneticisi Fırat Kuruca, “Sokağa çıkan yaşlılar’ konusunun sosyal medya aracılığıyla bir ayrımcılık unsuruna dönüşmesi gözleminden yola çıkarak, hem yaşlılarla hem gençlerle yaptığımız röportajlar ile onların duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını duyurmalarına katkıda bulunduk” dedi.

Proje danışmanı Doç. Dr. Özgür Arun ise şu vurguyu yaptı: “Türkiye’deki insanları çoğunluğu, hiç yaşlanmayacağına inanıyor. Oysa Türkiye dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden bir tanesi.”

AXA SİGORTA CAM VE VALE KOLAYLIĞI SUNDU

Axa Sigorta’nın, kasko müşterileri için ücretsiz vale hizmeti sağlayarak sigortalılarının araçlarının evlerinden alıp tamire götürüldüğü açıklandı. Aracın yürür durumda olup olmadığına bakılmaksızın, çekici ile vale hizmeti isteyen sigortalıların talepleri, aynı ilde olması koşuluyla ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Verilen bilgiye göre ayrıca yerinde cam değişimi ve onarımı hizmeti sunan şirket, müşterilerinin cam hasarlarını istedikleri adreste ve istedikleri gün ve saatte kolaylıkla çözmelerini de sağlıyor.

Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan, “İçinden geçtiğimiz bu süreçte müşterilerimize salgınla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumaları ve evde kalmaları çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.