3 puanı son anda kaptı... Ernest Muci'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü! Kocaelispor 1-2 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.

Kocaelispor, 18. dakikada Bruno Petkovic'in golüyle öne geçti. Hırvat forvet, Süper Lig'de çıktığı 12. maçında 6. kez ağları havalandırdı.

Trabzonspor, 44. dakikada Felipe Augusto ile skoru eşitledi. 21 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta 3, toplamda ise 9. golünü kaydetti.

MUÇİ'DEN SON 6 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Ernest Muçi, 90+1. dakikada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü attı. Muçi, son 6 maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı.

TRABZONSPOR'UN HASRETİ BİTTİ

Süper Lig'de 2 maçlık galibiyet hasreti biten Trabzonspor, puanını 39 yaptı.

KOCAELİSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Kocaelispor ligde 6, evinde ise 7 maç sonra yenildi ve 23 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kocaelispor ise Samsunspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Kocaelispor 1-2 Trabzonspor

91' GOL | Sol kanatta topla buluşan Ernest Muci, sağ çapraza doğu ufak dokunuşlarla topu sürdü ve sert bir şut çıkardı. Top savunmanın bacak arasından ağlarla buluştu.

87' Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç ve Christ Inao Oulai kenara gelirken Anthony Nwakaeme ve Cihan Çanak oyunda.

84' Batagov son anda golü önledi... Kocaelispor'da sol kanatta Rivas ceza sahasına ortaladı. Savunmayı aşan topla arkada buluşan Can Keleş topu önüne aldı ve şutunu çekti. Batagov kayarak son anda gole engel oldu.

81' Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe kenara gelirken Benjamin Bouchouari oyunda.

80' Kocaelispor'da Daniel Agyei kenara gelirken Can Keleş oyunda.

79' Kocaelispor mutlak gol şansından yararlanamadı... Penaltı noktasında sırtı dönük topla buluşan Petkovic, o noktaya koşu yapan Linetty'nin önüne topu yuvarladı. Linetty bomboş pozisyonda topu kalenin sağından auta attı.

77' Trabzonspor'da Ernest Muci, Ahmet Oğuz'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

74' Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, hızlı hücumda Bruno Petkovic'i düşürdü ve sarı kart gördü.

69' Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov sağ çaprazdan önünü boşalttı ve sert vurdu. Top savunmadan Haidara'nın kafasından sekti.

65' Kocaelispor'da Show yaklaşık 35 metreden ser bir şut çekti ancak top farkla auta gitti.

63' Kocaelispor'da savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl, kaleci ile baş başa kaldı. Onana'nın sağına çekip topa vurdu ama Onana açısını kapatarak golü önledi.

60' Kocaelispor'da Massadio Haidara sol kanattan son çizgiye indi ve tehlikeli noktaya ortasını açtı. Savunmada Batagov iyi yer tutarak topu uzaklaştırdı.

57' Kocaelispor'da Hrvoje Smolcic yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemiyor. Botond Balogh onun yerinde oyunda.

54' Kocaelispor etkili olmaya devam ediyor... Ceza sahası içinde Petkovic pasını Karol Linetty'e attı. Linetty dengesini kaybederek şu açısını yitirdi. Boşta kalan topa kale önünden Petkovic vurdu ancak auta gitti.

52' Kocaelispor, Tayfur Bingöl ile gole çok yaklaştı... Karol Linetty'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Tayfur, ceza sahası içi sol çaprazdan sert vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

49' Kocaelispor'da Rigoberto Rivas, rakibinin üzerine giderek orta açtı. Yerden sert giden top savunmaya çarparak taca çıktı.

46' Kocaelispor'da Gökhan Değirmenci ve Show, Aleksandar Jovanovic ve Darko Churlinov'un yerine oyuna girdi.

44' GOL | Olaigbe sol kanattan ters ayakla falsolu bir orta açtı. Penaltı noktasında rakiplerinden adeta bir boy daha fazla sıçrayan Felipe Augusto, usta işi bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

42' Trabzonspor zoru başardı... Sağ kanatta ceza sahasına giren Pina pasını kale ağzındaki Augusto'ya attı. Augusto topu penaltı noktasındaki Zubkov'a çıkardı. Bomboş pozisyonda Zubkov topu auta attı.

40' Trabzonspor'da sol kanatta Mustafa ortasını ön direkte bekleyen Augusto'ya açtı. Augusto hamle yaptı ancak topa yetişemedi.

38' Kocaelispor'da Rigoberto Rivas sol çaprazdan ceza sahası çizgisine sokuldu ve sert bir şut çekti. Top az farkla auta gitti.

33' Trabzonspor'da Zubkov sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Son bir çalım denemesinde savunmada Haidara, topu kazanmayı başardı.

30' Kocaelispor'da Darko Churlinov, Oulai'yi formasından çekti ve sözlü uyarı aldı.

25' Orta alanda Folcarelli, Tayfur'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul. Trabzonsporlu futbolcular kart bekliyor.

22' Kocaelispor'da Ahmet, Olaigbe ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Hakem sağlık ekiplerini davet etti.

18' GOL | Agyei rakibi ile mücadelede ayakta kaldı ve pasını sağ taraftaki Tayfur'a attı. Son çizgiye inen Tayfur topu kal ağzına ortaladı. Orada bulunan Bruno Petkovic bekletmeden vurdu ve fileleri havalandırdı.

17' Kocaelispor'dan art arda iki tehlikeli pozisyon... Ceza sahası içinde kendisine gelen pasa gelişine vuran Petkovic'in şutunu savunma bloke etti. Ardından boşta kalan topu Tayfur kontrol etti ve şutunu çekti. Onana topu iki hamlede kontrol etti.

15' Haidara kalktı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

13' Kocaelispor'da Haidara, Chibuike Nwaiwu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Oyun durduruldu. Sağlık ekipleri sahada.

8' Trabzonspor'da sol kanatta Mustafa, top ile birlikte ceza sahasına sokuldu. Zubkov'a pasını aktardı ancak Zubkov topu kontrol edemedi.

5' Kocaelispor etkili geldi... Sağ kanattan Rivas ortasını kale önüne gönderdi. Savunmadan seken topa ceza sahası yayından Haidara gelişine vurdu, top auta gitti.

3' Kocaelispor'da Churlinov, sol kanatta rakibinden sıyrılmak istedi ancak başarılı olamadı. Pina topu kapıp uzaklaştırdı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.