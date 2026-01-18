Son Dakika... Suriye'de ateşkes sağlandı: 'Tam entegrasyonu' içeren bir anlaşma imzalandı

Suriye'de yönetimi ele geçiren cihatçı HTŞ'nin lideri Colani, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında, tam entegrasyonu öngören bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Colani "Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi. Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

Suriye haber ajansı SANA, HTŞ’ye bağlı Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında, “tam entegrasyonu öngören” bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

"TÜM ENERJİ KAYNAKLARI VE SINIR KAPILARI DEVLETİN KONTROLÜNE GİRECEK"

Şam yönetimi ile SDG arasında varılan anlaşmanın maddeleri şöyle:

"1- Suriye hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDF) arasındaki tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes sağlanması ve SDF askeri birliklerinin yeniden konuşlandırılması için ön adım olarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi.

2- Deyrez-Zor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal Suriye hükümetine devredilmesi. Bu, tüm sivil kurum ve tesislerin devredilmesini ve Suriye devletinin ilgili bakanlıklarında mevcut çalışanların kadrolarının derhal belirlenmesine yönelik kararnamelerin çıkarılmasını içerir.

3- Heseke Vilayetindeki tüm sivil kurumların Suriye devletinin kurumlarına ve idari yapılarına entegre edilmesi.

4- Suriye hükümeti, bölgedeki tüm sınır geçiş noktalarının, petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolünü ele alacak ve kaynakların Suriye devletine iadesini sağlamak için düzenli kuvvetler tarafından koruma altına alınacak; Kürt bölgelerinin özel durumu da dikkate alınacaktır.

5- Gerekli güvenlik incelemelerinin ardından, tüm SDG askeri ve güvenlik personelinin Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının yapısına "bireysel" olarak tam entegrasyonu, buna göre askeri rütbeler, mali haklar ve lojistik gereksinimlerin sağlanması.

6 - Suriye Demokratik Güçleri (SDG) liderliği, eski rejimin kalıntılarını saflarına dahil etmekten kaçınmayı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelerde bulunan eski rejimin kalıntılarından subayların listelerini sağlamayı taahhüt eder.

7 - Siyasi katılım ve yerel temsilin garantisi olarak, Haseke Valiliği görevini üstlenecek bir adayın atanmasına ilişkin bir başkanlık kararnamesinin çıkarılması.

8 - Ayn el-Arab (Kobani) şehrindeki yoğun askeri varlığın kaldırılması, şehrin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün kurulması ve Suriye İçişleri Bakanlığına idari olarak bağlı yerel bir polis gücünün muhafaza edilmesi.

9 - IŞİD tutsakları ve kampları dosyasından sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğini sağlamakla görevli güçlerin Suriye hükümetiyle bütünleştirilmesi, böylece Suriye hükümetinin bunların tüm yasal ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi.

10- Ulusal ortaklığı sağlamak amacıyla, SDG liderliği tarafından merkezi devlet yapısı içinde yüksek rütbeli askeri, güvenlik ve sivil pozisyonlarda görev yapacak adayların listesinin kabul edilmesi.

11- Kürt kültürel ve dil haklarının tanınmasını ve kayıt dışı/vatansız kişiler ve önceki on yıllardan birikmiş mülkiyet hakları talepleri de dahil olmak üzere, çözülmemiş hak temelli ve sivil sorunların ele alınmasını öngören 2026 tarihli 13 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin memnuniyetle karşılanması.

12- SDG, egemenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak için Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışındaki tüm Suriyeli olmayan Kürdistan İşçi Partisi (PKK) liderlerinin ve üyelerinin sınır dışı edilmesini taahhüt eder.

13- Suriye devleti, bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyonun aktif bir üyesi olarak terörizme (DEAŞ) karşı mücadeleye devam etmeyi taahhüt eder.

14 - Afrin ve Şeyh Maksoud bölgelerindeki sakinlerin evlerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönüşleri konusunda anlaşmalara varılması için çalışılacaktır."

TOM BARRACK'TAN AÇIKLAMA: 'İKİ BÜYÜK SURİYELİ LİDER...'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama yaptı.

Barrack şunları yazdı:

"Amerika Birleşik Devletleri, Suriye hükümetini ve Suriye Demokratik Güçleri’ni bugün varılan ateşkes anlaşmasına ulaşmadaki yapıcı çabalarından dolayı takdir eder ve bu anlaşmanın, birleşik bir Suriye'ye doğru yenilenmiş diyalog ve işbirliğinin yolunu açtığını belirtir.

Suriye'yi ve halkını zulümden kurtarma ortak vizyonuyla hareket eden iki büyük Suriyeli lider, tüm Suriyeliler için daha parlak bir gelecek inşa etmek üzere bir araya geldi. Bu anlaşma ve ateşkes, eski düşmanların bölünme yerine ortaklığı benimsediği önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Ülkelerini ve halklarını zulümden kurtarmak için ortak bir vizyonla hareket eden iki büyük Suriyeli lider, tüm Suriyeliler için daha parlak bir gelecek inşa etmek üzere bir araya geldi. Bu anlaşma ve ateşkes, eski düşmanların bölünme yerine ortaklığı benimsediği önemli bir dönüm noktasıdır.

Başkan Şara, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etti ve ABD, terörle mücadelede kalıcı bir ilerleme kaydetmek için, IŞİD'e karşı mücadelede tarihi ortağımızın ‘Küresel Koalisyon’un en yeni üyesiyle sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının ayrıntılarını kesinleştirmek için zorlu çalışmalar şimdi başlıyor ve Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD kalıntılarını yenerek hayati ulusal güvenlik çıkarlarımızı korurken ve Başkan Trump'ın cesur Ortadoğu Barış Planı’nı ilerletirken, bu sürecin her aşamasında kararlı bir şekilde destek vermektedir.

ABD, IŞİD tehditlerine karşı sürdürülen bu kararlı mücadeleyi özellikle takdir etmektedir. Bu mücadele, uzun vadeli Kürt ortaklarımızın, tüm vatandaşlarının çıkarlarını ve haklarını koruyan, birleşik ve kapsayıcı bir Suriye'ye tam olarak entegre olmalarını kolaylaştıracak ve farklı çıkar alanlarını tek bir uyumlu yol üzerinde birleştirerek uzlaşma ve ulusal birlik gibi ortak hedeflerin ilerlemesini sağlayacaktır."