65 yaş üstü vatandaşlar için dolandırıcılık uyarısı

22 Mart 2020 Pazar, 18:29

Konuyla ilgili Erzincan Valiliği'nden yapılan uyarıda; “Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımız tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınmaktadır. İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmektedir. Bu kapsamda valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca tüm muhtarlarımız SMS ile bilgilendirilmiş olup,emniyet ve jandarma birimlerince de konuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarına başlanmıştır. İlimizde bu tür çağrı alan vatandaşlarımızın arandıkları telefon numaralarını ve diğer bilgileri derhal 155, 156 numaraları üzerinden kolluk kuvvetine (emniyet-jandarma) bildirmesi ve bu tür taleplere kesinlikle itibar edilmemesi hususunda tüm halkımızın ve ilgililerin duyarlı olmaları rica olunur” denildi.





Emniyet Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan yurttaşların ihtiyaçlarını 155 veya 112'yi aradıkları takdirde karşılıyor. Erzincan Valiliğ ise yaşlı yurttaşları dolandırıcılar konusunda uyardı ve dikkatli olunması gerektiği çağrısı yaptı.







