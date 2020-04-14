7 adımlık yasak kafa karıştırdı

14 Nisan 2020 Salı, 02:00

Mahalleliler, karşı komşularını aramak istediklerinde de şehirlerarası kodu girmek zorunda kalıyor. Mahalleliler, iller arası seyahat yasak olduğunu bilse de Ordu’dan Samsun’a 7 adımda geçebiliyor. “Kafamız çok karışık, yetkililerden yardım istiyoruz” diyen yurttaşlara Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Samsun ve Ordu, giriş-çıkış yasağı gelen 30 büyükşehirden ikisi. Vatandaşlarımız ‘Kafamız çok karışık, yetkililerden yardım istiyoruz’ demişler. İnanın bizim de kafamız karışık” diye yanıt verdi.