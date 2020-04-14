7 adımlık yasak kafa karıştırdı
Samsun’un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk Mahallesi’nin sınırlarını, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim yeri olan bölgeden geçen yol her iki büyükşehrin de sınır çizgisi olarak kabul ediliyor. Yolun yarısı Samsun iline bağlı iken diğer tarafı Ordu sınırları içinde yer alıyor.
Mahalleliler, karşı komşularını aramak istediklerinde de şehirlerarası kodu girmek zorunda kalıyor. Mahalleliler, iller arası seyahat yasak olduğunu bilse de Ordu’dan Samsun’a 7 adımda geçebiliyor. “Kafamız çok karışık, yetkililerden yardım istiyoruz” diyen yurttaşlara Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Samsun ve Ordu, giriş-çıkış yasağı gelen 30 büyükşehirden ikisi. Vatandaşlarımız ‘Kafamız çok karışık, yetkililerden yardım istiyoruz’ demişler. İnanın bizim de kafamız karışık” diye yanıt verdi.
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