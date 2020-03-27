7 bin firma kısa çalışma ödeneğine koştu

27 Mart 2020 Cuma, 17:45

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında koşulları geçici olarak kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneğine 4 günde 7 bine yakın firmanın başvurduğunu duyurdu. Selçuk ''Daha çok imalat sektöründen başvuru oldu'' dedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları geçici olarak kolaylaştırılmıştı. Koronavirüs tedbirlerinin kalkmasından sonra eski koşullar uygulanmaya devam edecek. Telafi çalışması süresini 2 aydan 4 aya çıkartan düzenleme ise kalıcı olacak.

İŞÇİ ÇIKARTMAYANLAR YARARLANABİLECEK

Bu kolaylıktan yararlanabilmek için işveren tarafından işçi çıkartılmaması gerekecek. Ancak, işverenin İş Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında haklı nedenle bazı işçi veya işçilerin iş akdini feshetmesi, kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasını engellemeyecek.

Koronavirüs kapsamındaki kısa çalışma ödeneğinde başvuruların sonuçlandırılması konusunda da süre sınırı konuldu. Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılacak.

Bakan Selçuk emeklilerin bayram ikramiyesinin nisan ayının ilk yarısında yatmış olacağını söyledi.