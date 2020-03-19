74 barodan korona önlemi çağrısı

19 Mart 2020 Perşembe, 13:59

Adalet Bakanlığı'na ortak dilekçe ile başvuran 74 ilin baro başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle, adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulması talebinde bulundu.

İmza atan barolar ve açıklamanın tamamı şöyle:

"Yaşamakta olduğumuz Corona Virüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma alanlarımız olan adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi gündeme gelmiştir. Ancak, kararın mahkemelerin inisiyatifine bırakılmış olması uygulama açısından ciddi karışıklıklara yol açmıştır.

Keza bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir. Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle, yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak kayıpları doğurma ihtimali taşımaktadır.

Keza, delillere erişimde yaşanan bu zorluk evvelce mahkemeler tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları sakıncasını da içermektedir.

Bu kapsamda, biz aşağıda imzası bulunan Barolar, gerektiğinde yasal düzenleme için uygun koşullar yaratılarak;

1)Öncelikle genel nitelikte bir düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması,

2)Süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil olmak üzere, 10/03/2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması,

3)İlgili tüm sürelerin olağanüstü dönem sona erdikten sonra 7 gün uzatılması,

4)Bu hususta gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak acilen yürürlüğe konulması hususunu takdirlerinize sunarız.

Saygılarımızla. 19/03/2018

1-Adana Barosu Başkanı

Av. Veli KÜÇÜK

2-Afyonkarahisar Barosu Başkanı

Av. Turgay ŞAHİN

3-Ağrı Barosu Başkanı

Av. Salih AYDIN

4-Aksaray Barosu Başkanı

Av. Ramazan Erhan TOPRAK

5-Amasya Barosu Başkanı

Av. Ahmet Melik DERİNDERE

6-Ankara Barosu Başkanı

Av. R.Erinç SAĞKAN

7- Antalya Barosu Başkanı

Av.Polat BALKAN

8-Ardahan Barosu Başkanı

Av. Osman Nuri YILDIZ

9-Artvin Barosu Başkanı

Av. Ali Uğur ÇAĞAL

10-Aydın Barosu Başkanı

Av. Gökhan BOZKURT

11-Balıkesir Barosu Başkanı

Av. Erol KAYABAY

12-Bartın Barosu Başkanı

Av. Ferhat PARLATIR

13-Batman Barosu Başkanı

Av. Abdülhamit ÇAKAN

14-Bilecik Barosu Başkanı

Av. Halime AYNUR

15-Bingöl Barosu Başkanı

Av. Hanifi BUDANCAMANAK

16-Bitlis Barosu Başkanı

Av. Fuat ÖZGÜL

17-Bolu Barosu Başkanı

Av. Sabri ERHENDEKÇİ

18-Burdur Barosu Başkanı

Av. Ramazan GEDİK

19-Bursa Barosu Başkanı

Av. Gürkan ALTUN

20-Çanakkale Barosu Başkanı

Av. Bülent ŞARLAN

21-Çankırı Barosu Başkanı

Av. Erkan KÖROĞLU

22-Çorum Barosu Başkanı

Av. Kenan YAŞAR

23-Denizli Barosu Başkanı

Av. Müjdat İLHAN

24-Diyarbakır Barosu Başkanı

Av. Cihan AYDIN

25-Düzce Barosu Başkanı

Av. Azade AY

26-Edirne Barosu Başkanı

Av. Alper PINAR

27-Elazığ Barosu Başkanı

Av. Mustafa YENTÜR

28-Erzurum Barosu Başkanı

Av. Talat GÖĞEBAKAN

29-Eskişehir Barosu Başkanı

Av. Mustafa ELAGÖZ

30-Gaziantep Barosu Başkanı

Av. Bektaş ŞARKLI

31-Giresun Barosu Başkanı

Av. Soner KARADEMİR

32-Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı

Av. Serkan PEKMEZCİ

33-Hakkari Barosu Başkanı

Av. Av. Ergün CANAN

34-Hatay Barosu Başkanı

Av. Ekrem DÖNMEZ

35-Iğdır Barosu Başkanı

Av. Serkan ALAKAN

36-Isparta Barosu Başkanı

Av. Ünsal ÇANKAYA

37-İstanbul Barosu Başkanı

Av. Mehmet DURAKOĞLU

38-İzmir Barosu Başkanı

Av. Özkan YÜCEL

39-Kahramanmaraş Barosu Başkanı

Av. Muhammed Burak GÜL

40-Karabük Barosu Başkanı

Av. Rıdvan ERDOĞAN

41-Karaman Barosu Başkanı

Av. Oktay YILMAZ

42-Kars Barosu Başkanı

Av. İbrahim BAŞTİMAR

43-Kastamonu Barosu Başkanı

Av. Özgür DEMİR

44-Kayseri Barosu Başkanı

Av. Cavit DURSUN

45-Kırıkkale Barosu Başkanı

Av. Talat APAYDIN

46-Kırklareli Barosu Başkanı

Av. Turgay HINIZ

47-Kırşehir Barosu Başkanı

Av. Mehtap TUZCU

48-Kocaeli Barosu Başkanı

Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

49-Konya Barosu Başkanı

Av. Mustafa ALADAĞ

50-Kütahya Barosu Başkanı

Av. Ahmet ATAM

51-Malatya Barosu Başkanı

Av. Enver HAN

52-Manisa Barosu Başkanı

Av. Ali ARSLAN

53-Mardin Barosu Başkanı

Av. İsmail ELİK

54-Mersin Barosu Başkan

Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

55-Muğla Barosu Başkan

Av. Cumhur UZUN

56-Muş Barosu Başkanı

Av. Feridun TAŞ

57-Niğde Barosu Başkanı

Av. Osman ÇİMEN

58-Ordu Barosu Başkanı

Av. Haluk Murat POYRAZ

59-Rize Barosu Başkanı

Av. Ümit PEÇE

60-Samsun Barosu Başkanı

Av. Kerami GÜRBÜZ

61-Siirt Barosu Başkanı

Av. Nizam DİLEK

62-Sinop Barosu Başkanı

Av. Hicran KANDEMİR

63-Sivas Barosu Başkanı

Av. Hacı Yılmaz DEMİR

64-Şanlıurfa Barosu Başkanı

Av. Abdullah ÖNCEL

65-Şırnak Barosu Başkanı

Av. Nuşirevan ELÇİ

66-Tekirdağ Barosu Başkanı

Av. Sedat TEKNECİ

67-Tokat Barosu Başkanı

Av. Melih YARDIMCI

68-Trabzon Barosu Başkanı

Av. Sibel SUİÇMEZ

69-Tunceli Barosu Başkanı

Av. Kenan ÇETİN

70-Uşak Barosu Başkanı

Av. Emin COŞKUN

71-Van Barosu Başkanı

Av. Zülküf UÇAR

72-Yalova Barosu Başkanı

Av. Fedayi DOĞRUYOL

73-Yozgat Barosu Başkanı

Av. Mehmet ŞİMŞEK

74-Zonguldak Barosu Başkanı

Av. Özel EROĞLU