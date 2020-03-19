74 barodan korona önlemi çağrısı
74 baro ortak bir açıklamaya imza atarak, taleplerini sıraladı. Barolar, tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılmasını istedi.
Adalet Bakanlığı'na ortak dilekçe ile başvuran 74 ilin baro başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle, adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulması talebinde bulundu.
İmza atan barolar ve açıklamanın tamamı şöyle:
"Yaşamakta olduğumuz Corona Virüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma alanlarımız olan adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi gündeme gelmiştir. Ancak, kararın mahkemelerin inisiyatifine bırakılmış olması uygulama açısından ciddi karışıklıklara yol açmıştır.
Keza bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir. Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle, yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak kayıpları doğurma ihtimali taşımaktadır.
Keza, delillere erişimde yaşanan bu zorluk evvelce mahkemeler tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları sakıncasını da içermektedir.
Bu kapsamda, biz aşağıda imzası bulunan Barolar, gerektiğinde yasal düzenleme için uygun koşullar yaratılarak;
1)Öncelikle genel nitelikte bir düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması,
2)Süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil olmak üzere, 10/03/2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması,
3)İlgili tüm sürelerin olağanüstü dönem sona erdikten sonra 7 gün uzatılması,
4)Bu hususta gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak acilen yürürlüğe konulması hususunu takdirlerinize sunarız.
Saygılarımızla. 19/03/2018
1-Adana Barosu Başkanı
Av. Veli KÜÇÜK
2-Afyonkarahisar Barosu Başkanı
Av. Turgay ŞAHİN
3-Ağrı Barosu Başkanı
Av. Salih AYDIN
4-Aksaray Barosu Başkanı
Av. Ramazan Erhan TOPRAK
5-Amasya Barosu Başkanı
Av. Ahmet Melik DERİNDERE
6-Ankara Barosu Başkanı
Av. R.Erinç SAĞKAN
7- Antalya Barosu Başkanı
Av.Polat BALKAN
8-Ardahan Barosu Başkanı
Av. Osman Nuri YILDIZ
9-Artvin Barosu Başkanı
Av. Ali Uğur ÇAĞAL
10-Aydın Barosu Başkanı
Av. Gökhan BOZKURT
11-Balıkesir Barosu Başkanı
Av. Erol KAYABAY
12-Bartın Barosu Başkanı
Av. Ferhat PARLATIR
13-Batman Barosu Başkanı
Av. Abdülhamit ÇAKAN
14-Bilecik Barosu Başkanı
Av. Halime AYNUR
15-Bingöl Barosu Başkanı
Av. Hanifi BUDANCAMANAK
16-Bitlis Barosu Başkanı
Av. Fuat ÖZGÜL
17-Bolu Barosu Başkanı
Av. Sabri ERHENDEKÇİ
18-Burdur Barosu Başkanı
Av. Ramazan GEDİK
19-Bursa Barosu Başkanı
Av. Gürkan ALTUN
20-Çanakkale Barosu Başkanı
Av. Bülent ŞARLAN
21-Çankırı Barosu Başkanı
Av. Erkan KÖROĞLU
22-Çorum Barosu Başkanı
Av. Kenan YAŞAR
23-Denizli Barosu Başkanı
Av. Müjdat İLHAN
24-Diyarbakır Barosu Başkanı
Av. Cihan AYDIN
25-Düzce Barosu Başkanı
Av. Azade AY
26-Edirne Barosu Başkanı
Av. Alper PINAR
27-Elazığ Barosu Başkanı
Av. Mustafa YENTÜR
28-Erzurum Barosu Başkanı
Av. Talat GÖĞEBAKAN
29-Eskişehir Barosu Başkanı
Av. Mustafa ELAGÖZ
30-Gaziantep Barosu Başkanı
Av. Bektaş ŞARKLI
31-Giresun Barosu Başkanı
Av. Soner KARADEMİR
32-Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı
Av. Serkan PEKMEZCİ
33-Hakkari Barosu Başkanı
Av. Av. Ergün CANAN
34-Hatay Barosu Başkanı
Av. Ekrem DÖNMEZ
35-Iğdır Barosu Başkanı
Av. Serkan ALAKAN
36-Isparta Barosu Başkanı
Av. Ünsal ÇANKAYA
37-İstanbul Barosu Başkanı
Av. Mehmet DURAKOĞLU
38-İzmir Barosu Başkanı
Av. Özkan YÜCEL
39-Kahramanmaraş Barosu Başkanı
Av. Muhammed Burak GÜL
40-Karabük Barosu Başkanı
Av. Rıdvan ERDOĞAN
41-Karaman Barosu Başkanı
Av. Oktay YILMAZ
42-Kars Barosu Başkanı
Av. İbrahim BAŞTİMAR
43-Kastamonu Barosu Başkanı
Av. Özgür DEMİR
44-Kayseri Barosu Başkanı
Av. Cavit DURSUN
45-Kırıkkale Barosu Başkanı
Av. Talat APAYDIN
46-Kırklareli Barosu Başkanı
Av. Turgay HINIZ
47-Kırşehir Barosu Başkanı
Av. Mehtap TUZCU
48-Kocaeli Barosu Başkanı
Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
49-Konya Barosu Başkanı
Av. Mustafa ALADAĞ
50-Kütahya Barosu Başkanı
Av. Ahmet ATAM
51-Malatya Barosu Başkanı
Av. Enver HAN
52-Manisa Barosu Başkanı
Av. Ali ARSLAN
53-Mardin Barosu Başkanı
Av. İsmail ELİK
54-Mersin Barosu Başkan
Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
55-Muğla Barosu Başkan
Av. Cumhur UZUN
56-Muş Barosu Başkanı
Av. Feridun TAŞ
57-Niğde Barosu Başkanı
Av. Osman ÇİMEN
58-Ordu Barosu Başkanı
Av. Haluk Murat POYRAZ
59-Rize Barosu Başkanı
Av. Ümit PEÇE
60-Samsun Barosu Başkanı
Av. Kerami GÜRBÜZ
61-Siirt Barosu Başkanı
Av. Nizam DİLEK
62-Sinop Barosu Başkanı
Av. Hicran KANDEMİR
63-Sivas Barosu Başkanı
Av. Hacı Yılmaz DEMİR
64-Şanlıurfa Barosu Başkanı
Av. Abdullah ÖNCEL
65-Şırnak Barosu Başkanı
Av. Nuşirevan ELÇİ
66-Tekirdağ Barosu Başkanı
Av. Sedat TEKNECİ
67-Tokat Barosu Başkanı
Av. Melih YARDIMCI
68-Trabzon Barosu Başkanı
Av. Sibel SUİÇMEZ
69-Tunceli Barosu Başkanı
Av. Kenan ÇETİN
70-Uşak Barosu Başkanı
Av. Emin COŞKUN
71-Van Barosu Başkanı
Av. Zülküf UÇAR
72-Yalova Barosu Başkanı
Av. Fedayi DOĞRUYOL
73-Yozgat Barosu Başkanı
Av. Mehmet ŞİMŞEK
74-Zonguldak Barosu Başkanı
Av. Özel EROĞLU
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