95 yaşında koronavirüsü yendi
95 yaşındaki İtalyan kadın koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Taburcu edilen Alma Clara Corsini, ülkede virüsü yenen en yaşlı kişi oldu.
Koronavirüs nedeniyle en çok kaybı veren ülke konumunda olan İtalya’dan bu sefer sevindirici bir haber geldi.
İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 95 yaşındaki Alma Clara Corsini isimli kadın virüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı.
İtalya’nın kuzeyinde bulunan Pavullo bölgesinde bir süredir tedavi gören 95 yaşındaki kadın taburcu edildi. Corsini ayrıca ülkede virüsü yenen en yaşlı kişi oldu.
Hastalık belirtilerini gösterdikten sonra 5 Mart'ta hastaneye kaldırılan kadın İtalyan basınına yaptığı açıklamada “Evet, evet, iyiyim. Onlar bana iyi bakan güzel insanlardı” dedi.
Uzmanlar Corsini'nin vücudunun hastalığa karşı güçlü bir reaksiyon göstermesinin ardından yaşlı kadının anti viral tedaviye ihtiyaç duymadan COVID-19’u atlattığını belirtiliyor.
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